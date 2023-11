Schott Mainz unter Horozovic: Ruhe ist da, Erfolg nicht

Der Trainerwechsel brachte dem TSV Schott Mainz bislang nicht die gewünschten sportlichen Resultate. Und dennoch sieht man beim Aufsteiger eine "Entwicklung in die richtige Richtung." Gegen Walldorf nun soll die Negativdynamik gebrochen werden.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Rekord ist weg. Als Samuel Horozovic Anfang Oktober bei Südwest-Regionalligist TSV Schott Mainz das Zepter übernahm, war er der jüngste Trainer in den höchsten vier Spielklassen. Diesen Titel musste der 26-Jährige inzwischen an den zwei Jahre jüngeren Niklas Reutelhuber (SpVgg Ansbach) abtreten. Und auch sonst ist von der Aufbruchstimmung, die sich die Verantwortlichen erhofft hatten, nicht mehr viel übrig.

Zumindest nicht mit Blick auf Zahlen und Tabelle: Acht Spiele, vier Punkte, der Sturz auf den letzten Platz, das rettende Ufer außer Sicht - die völlig verkorkste Saison des Aufsteigers setzte sich nahtlos fort. Zwei Pflichtaufgaben im Verbandspokal gegen unterklassige Gegner wurden erledigt, nicht souverän, aber erfolgreich.

"Wenn man sich nur die Punkteausbeute ansieht, hat der Trainerwechsel natürlich nichts gebracht", sagt der sportliche Leiter Sascha Meeth. Und ist doch überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. "Das, was wir mit Blick auf die Zukunft bezwecken wollen, wieder mehr Schott, mehr von unseren Prinzipien in den Trainingseinheiten - da gab es gewiss einen positiven Effekt."

"Geht in die richtige Richtung"

Das jüngste 0:6 beim VfB Stuttgart II ausgeklammert, "geht die Entwicklung in die richtige Richtung", findet Kapitän Tim Müller. Mentalität, Widerstandsgeist, Mut - das muss der vorige Saison erfolgsverwöhnten Mannschaft erst wieder in Fleisch und Blut übergehen.

Jeder weiß, wie groß der Sprung in die Regionalliga für einen reinen Amateurverein ist. Für die Transfers gab es viel (Selbst-)Lob, mehr war mit dem Mini-Budget von geschätzt allenfalls 400.000 Euro nicht möglich. Zu viel? Das Verletzungspech ist immens, eine Stammformation konnte sich nie wirklich einspielen. Und dann ging zum Saisonstart so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Euphorie und Selbstvertrauen verflogen.

Diese Dynamik zu brechen, ist für den im Aktivenfußball unerfahrenen Horozovic eine Mammutaufgabe. "Und wir hatten bis zum Trainerwechsel nie wirklich Ruhe drin, es war immer irgendwo Unmut", sagt Meeth. Das immerhin habe sich gebessert. Das Stuttgart-Debakel will Horozovic nun schnell abhaken. Gegen Walldorf soll am Samstag (14 Uhr) endlich der zweite Sieg her. "Die Mannschaft ist intakt", betont Kapitän Müller, "wir wollen uns einfach auf uns konzentrieren. Dann kann man vielleicht irgendwann mal wieder auf die Tabelle gucken."