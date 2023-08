Schott Mainz: Lob von Terzic und eine "Mega-Freude"

In der ersten DFB-Pokalrunde unterliegt Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund mit 1:6. In den Köpfen der Underdogs wird dennoch die Erinnerung an ein Fußball-Fest haften bleiben.

Riechen an der Sensation - das hat der eine oder andere Anhänger des TSV Schott Mainz auf der Tribüne der mit über 30.000 Zuschauern gefüllten Mewa-Arena in Mainz in der Anfangsphase des Pokalduells gegen Borussia Dortmund sicherlich getan. "Es war schön, auch mal vor so vielen Zuschauern zu spielen", berichtet Schott-Angreifer Silas Schwarz und räumt ein: "Am Anfang, um ehrlich zu sein, hat man schon zittrige Beine gehabt, die Nervosität muss man sich da auch eingestehen. Aber die Stimmung hat auch den ein oder anderen Lauf mehr rausgekitzelt."

Von der angesprochenen Nervosität war in den ersten 20 Minuten allerdings nur wenig zu spüren. Anstatt sich der Rolle als klarer Außenseiter zu ergeben, spielten die Mainzer von Beginn an mutig auf, standen defensiv stabil und griffen offensiv früh an. Dadurch kam es vor allem durch den schnellen Schwarz und Nebenmann Namrud Embaye (21) häufig zu Ballgewinnen im Mittelfeld und zu Kontergelegenheiten, die der erfahrenen BVB-Defensive durchaus einiges abverlangten.

"Irgendwann machen die Beine doch nicht mehr ganz, was du willst."

Speziell der im Vorfeld von BVB-Trainer Edin Terzic gelobte Schwarz präsentierte sich als Dreh- und Angelpunkt. "Es ist schon eine kleine Ehre, wenn man da seinen eigenen Namen hört von so einem Trainer", erklärt der 25-jährige, der abgesehen von einem einjährigen Gastspiel bei Waldhof Mannheim seine gesamte bisherige Fußballkarriere bei Schott Mainz verbracht hat.

Dass die Dortmunder Offensive irgendwann jedoch Lücken fand, war nur eine Frage der Zeit. "Auf dem Platz ist man hochmotiviert, aber dann machen die Beine irgendwann doch nicht mehr ganz, was du willst. Und nach 20 Minuten guckst du auf die Uhr und denkst, das wird hart heute", gibt Schott-Verteidiger Nicklas Schlosser zu. Nach dem Doppelschlag durch Sebastien Haller und Julian Brandt waren die Weichen nach 24 Minuten auf Favoritensieg gestellt. "Klar, dass die dann irgendwann mal über die Außen durchkommen, da sieht man dann halt den Unterschied", urteilt Schlosser.

"Die Jungs werden für die nächsten Spiele das Selbstvertrauen mitnehmen."

Nach einer einstudierten Standardsituation gelang Innenverteidiger Nils Gans aber immerhin auch der 1:2-Anschluss und letztlich der Ehrentreffer für den Underdog: "Einfach draufhämmern mit rechts und hoffen, dass der reingeht, was natürlich auch der Fall war, einfach eine Mega-Freude", schildert der Torschütze sein Erfolgserlebnis. "Den Traum, den wir alle hatten, den hat Nils bekommen", schwärmt Nebenmann Schlosser.

Auch für Aufstiegstrainer Aydin Ay war das Tor gegen den BVB etwas Besonderes: "Als Amateur hat man ja irgendwie immer das Ziel, ein Tor gegen die Profis zu machen, das haben wir heute geschafft. Die Jungs werden für die nächsten Spiele das Selbstvertrauen bei Standards mitnehmen. Weil wir gesehen haben, dass wir auch gegen so einen guten Gegner mit hoher Körperlichkeit Standardtore erzielen können."

Keeper Hansen bewahrt den Außenseiter vor einer noch höheren Niederlage

Dass es dennoch nicht mehr spannend wurde, weil der BVB durch Haller direkt mit dem 1:3 antwortete, konnte das gute Gefühl der Gastgeber im Nachhinein nicht schmälern: "Uns war es von vornherein bewusst, dass wir gegen den Vizemeister ein extrem hartes Spiel vor der Brust haben", stellt Ay klar. Keeper Tim Hansen bewahrte seine Mainzer mit mehreren starken Paraden noch vor einer höheren Niederlage. "Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer, das hat man gemerkt", bestätigt Schwarz.

Ebenso wie diese Zahlen am Ende der Partie: 6:24 Torschüsse aus Mainzer Sicht und 72 Prozent Ballbesitz zu Gunsten der Borussia. Dennoch durfte Torschütze Gans bilanzieren: "Was wir da gezeigt haben war eine überragende Leistung." Die, erwartet Ay, sein Team auch im Saisonverlauf weiter tragen könne: "Wir können darauf aufbauen."

Starke Geste der Mitspieler für den verletzten Gansmann

Nicht mit auflaufen konnte Johannes Gansmann, Top-Torschütze für Meister Schott in der abgelaufenen Oberliga-Saison. Der Angreifer erlitt vergangene Woche beim Ligaduell gegen den FSV Frankfurt (3:4) einen Kreuzbandriss. "Es ist das Schlimmste, was man kriegen kann. Zum Saisonendspurt kann ich vielleicht wieder zur Verfügung stehen", so Gansmann, den immerhin eine besondere Aktion seiner Teamkollegen aufbaute: Sämtliche Schott-Spieler waren vor Anpfiff in T-Shirts mit der Nummer 7 und dem Namenszug "Gansmann" aufgelaufen.