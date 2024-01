Schott Mainz angelt sich Rosenberger

Robin Rosenberger löst seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt II auf und schließt sich dem Ligarivalen TSV Schott Mainz an. Der 19-jährige Angreifer kam in der laufenden Regionalliga-Saison erst auf einen Einsatz für die Bundesliga-Reserve. "In Frankfurt war es bei der Anzahl an Lizenzspielern im Offensivbereich mit Sicherheit schwierig, sich durchzusetzen. Umso froher sind wir, Robin die nächsten eineinhalb Jahre bei der Schott zu haben", sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth. Denn der neue Vertrag bei den Mainzern läuft bis Juni 2025.