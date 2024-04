Schott holt Rimoldi aus Marienborn zurück

Alex Rimoldi kehrt an alte Wirkungsstätte zurück: Der Verbandspokalsieger von 2022 schließt sich zur kommenden Saison wieder dem TSV Schott Mainz an und unterschreibt einen Einjahresvertrag: “ Wir sind von seinen charakterlichen und fußballerischen Fähigkeiten überzeugt und unheimlich froh, dass er ab Sommer ein fester Bestandteil unseres Kaders sein wird", so Schotts Sportlicher Leiter Sascha Meeth über den 27-jährigen Defensivmann.