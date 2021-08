Schopf um Zentimeter an Bronze vorbei - Farken im Halbfinale - Heß wieder ausgeschieden

Insbesondere die Leichtathleten und Kanuten eröffneten die Dienstag in Tokio. Später folgen unter anderem Bahnradfahrer und Turner. Die Splitter vom zweiten Dienstag bei den Spielen von Tokio ...

+++ Kajak-Einer: Schopf hauchdünn an Bronze vorbei +++

Olympia-Debütant Jacob Schopf ist im Kajak-Einer hauchdünn an einer Medaille vorbeigefahren. Der 22-Jährige wurde am Dienstag in Tokio Vierter. Gold ging an den Ungarn Balint Kopasz. Dessen Landsmann Adam Varga wurde Zweiter. Bronze holte sich Fernando Pimenta aus Portugal.



Das Finale der besten Acht auf dem Sea Forest Waterway begann mit einem Fehlstart. Beim zweiten Versuch erwischte Schopf in seinem ersten Olympiafinale einen schlechten Start. Nach der Hälfte des Rennes lag der Potsdamer auf Rang sieben, kam immer weiter heran, doch es reichte nicht ganz. 0,076 Sekunden fehlten im dnnoch starken Schlussspurt am Ende zu Bronze.

+++ Handball: Frankreich locker im Halbfinale +++

Frankreich hat als erste Team das Halbfinale im Handball bei den Männern erreicht. Der Rekordweltmeister ließ dem krassen Außenseiter Bahrain beim 42:28 (21:14) keine Chance und erreichte damit zum vierten Mal in Folge die Runde der letzten Vier. 2008 und 2012 war Frankreich Olympiasieger geworden, 2016 in Rio gewann das Team um Superstar Nikola Karabatic die Silbermedaille.



Bester Werfer gegen Bahrain war Kentin Mahé mit neun Treffern. Im Halbfinale ist Frankreich am Donnerstag Gegner des Siegers aus dem Viertelfinale zwischen Deutschland und Ägypten.

+++ Leichtathletik: Heß im Dreisprung vorzeitig raus +++

Ex-Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) ist auch bei seinen zweiten Olympischen Spielen in der Qualifikation ausgeschieden. Der 25-Jährige kam am Dienstagmorgen nicht über 16,69 m hinaus und verpasste damit wie in Rio de Janeiro das Finale. Die Medaillenentscheidung am Donnerstag (4.00 Uhr MESZ) erreichte als Bester der Portugiese Pedro Pichardo. Der gebürtige Kubaner kam auf gute 17,71 m. Der Olympiasieger von 2012 und 2016, Christian Taylor (USA), fehlt nach einem Achillessehnenriss.

"Der letzte Versuch war eigentlich schon über 17 Meter, der hätte wahrscheinlich sogar für die direkte Quali gereicht, was umso ärgerlicher ist, weil die Form da ist", haderte Heß. Der Europameister von 2016 will nun versuchen, seine Sprünge für die Zukunft "solider" und ein "bisschen stabiler" zu gestalten.

+++ Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch ausgeschieden +++

Der Traum vom erneuten Gold ist für Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig ausgeträumt. Im Beachvolleyball-Viertelfinale der Sommerspiele in Tokio verlor die 35-Jährige mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman mit 0:2 (19:21, 19:21) und verpasste den Kampf um die Medaillen.



Gegen die amerikanischen Vizeweltmeisterinnen von 2019 und Weltranglistenfünften, die zuvor nur einen Satz abgegeben hatten und zu den Medaillenfavoriten gehörten, zogen Ludwig und Kozuch am Dienstag im Shiokaze Park nach großem Kampf den Kürzeren. Es war im dritten Duell beider Duos die dritte Niederlage.

Über die 1500 m im Semifinale: Robert Farken. Getty Images

+++ Leichtathletik: Farken über 1500 m im Halbfinale +++

Der deutsche Meister Robert Farken (Leipzig) ist ins Halbfinale über 1500 m eingezogen. Der 23-Jährige belegte in seinem Vorlauf in 3:36,61 Minuten Platz fünf und erreichte damit auf direktem Weg die Vorschlussrunde am Donnerstag (13.00 Uhr MESZ). Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) schied als Elfter seines Laufs in 3:38,36 Minuten aus. Schnellster am Dienstagmorgen war der Belgier Ismael Debjani (3:36,00) vor Kenias Weltmeister Timothy Cheruiyot (3:36,01).

+++ Schwimmen: Köhler erhält väterliches Gold +++

Ihre Bronzemedaille aus Tokio baumelte noch um den Hals, da erhielt Schwimmerin Sarah Köhler am Flughafen in Frankfurt am Main schon das nächste Edelmetall: Gold von Papa! Die in einem Holzrahmen gezeigte Olympia-Medaille wurde Köhler am Montagabend nach der Rückkehr in ihre Heimat überreicht. "Ich freue mich, dass wir uns jetzt nach sehr langer Zeit mal wieder gesehen haben", sagte die Schwimmerin, die von dem Empfang ihres Heimatvereins SG Frankfurt am Terminal überrascht wurde.



Rund 75 Fans hatten auf Köhler gewartet, begrüßt wurde die Hessin in ihrer Heimat mit mehreren Transparenten sowie einem großen Blumenstrauß. Köhler wischte sich immer wieder Tränen aus den Augen und war spürbar berührt. "Das habe ich nicht erwartet. Ich freue mich, dass alle da sind. Ich glaube, man sieht, wie sehr ich mich freue", sagte Köhler.

+++ Nach "kriminellem Versuch": Timanovskaya erhält Visum +++

Verstimmung mit Belarus: Medientrubel vor der polnischen Botschaft in Tokio. Getty Images

Im Fall der belarussischen Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanovskaya hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Konsequenzen für die Führung in Minsk gefordert. Er sprach von einem "kriminellen Versuch, eine Sportlerin zu entführen, die kritisch gegenüber dem belarussischen Regime eingestellt ist". Die "Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet" müsse auf "entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen", forderte der Regierungschef am Montagabend in einem Facebook-Beitrag. Morawiecki mahnte an, dass die Olympischen Spiele ein Symbol des Friedens und des Fairplays sein sollten.



Die Sprinterin aus Belarus (Weißrussland) war laut der Opposition ihres Landes einer drohenden Entführung aus dem Olympia-Austragungsland entkommen. Sie erhielt inzwischen auf der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum. Man sei bereit, ihr die Möglichkeit zu geben, ihre sportliche Karriere fortzusetzen, betonte Morawiecki. Es wird erwartet, dass die 24-Jährige bereits Mitte der Woche in Warschau eintrifft.

+++ Tennis: Zverev auf Heimat-Tournee +++

Olympiasieger Alexander Zverev ist zurück auf heimischem Boden und setzt direkt zu einer kleinen Tournee an. "Ich fliege jetzt nach München, da habe ich ein paar Sachen zu tun. Dann fliege ich nach Hamburg in meine Heimatstadt. Da will ich natürlich auch erst mal meine Zeit genießen in meiner Stadt. Dann geht es nach Hause zur Familie", sagte der 24-Jährige am Montagabend nach seiner Rückkehr aus Tokio am Flughafen in Frankfurt am Main. Dort wurde er von rund 75 Menschen bei der Ankunft bejubelt.

Die Splitter vom Montag:

