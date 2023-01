Schonlaus Plädoyer für David

Wenn der Hamburger SV am Samstag zur Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln sein erstes Testspiel im neuen Jahr bestreitet, wird Jonas David anstelle von Mario Vuskovic neben Sebastian Schonlau im Abwehrzentrum verteidigen. Geht es nach dem Kapitän, kann dies durchaus dauerhaft so sein.

Schonlau hält Kontakt zu Vuskovic

Schonlau hat sich am Donnerstag erstmals zu der Problematik um den wegen Dopings gesperrten Kroaten geäußert. Und zum Umgang der Mannschaft mit der Situation und dem Spieler: "Es ist dramatisch für den Jungen, aber natürlich auch für uns als Mannschaft. Mario fehlt uns einfach, und es tut uns allen leid, was gerade passiert." Der Führungsspieler hält weiterhin intensiven Kontakt zum derzeit im heimischen Split weilenden 21-Jährigen: "Ich habe zuletzt zwei Mal mit ihm telefoniert, wir passen schon auf, dass er weiterhin bei uns bleibt. Wir versuchen, ihm so zu helfen. Für uns ist klar: Mario gehört zu uns. Egal, was bei dem Urteil dann herauskommen wird." Noch im Januar könnte der Fall des positiv auf Epo getesteten Innenverteidigers verhandelt werden, aktuell steht eine Strafe von zwei oder vier Jahren im Raum.

Den Aufstiegskampf muss der Tabellenzweite ohne Eckpfeiler Vuskovic planen und sucht deshalb Ersatz für das Abwehrzentrum. Schonlau indes hält ein Plädoyer für Eigengewächs David. Der 22-Jährige hatte unter Tim Walter in der Vorsaison zunächst an der Seite des Kapitäns den Durchbruch geschafft, verlor seinen Platz nach einer Verletzungspause dann an Vuskovic. Auffällig war: Als in der zurückliegenden Hinserie Schonlau rotgesperrt fehlte, schwächelten David und Vuskovic ohne die führende Hand des Ex-Paderborners beide. Als David bei Hinrundenfinale gegen Sandhausen (4:2) dann erstmals als Ersatz für den gesperrten Kollegen wieder an der Seite des Routiniers ran durfte, überzeugte er (kicker-Note 2,5).

Er hat unser Vertrauen, ich habe Bock, mit Jonas in der Innenverteidigung zu spielen. Sebastian Schonlau

Für Schonlau steht daher fest: "Wir müssen uns überhaupt keinen Kopf machen." Weil er in David den geeigneten Ersatz sieht: "Er hat unser Vertrauen, ich habe Bock, mit Jonas in der Innenverteidigung zu spielen. Er hat Anlagen, die in meinen Augen unfassbar sind. Wenn ich etwa meine Athletik mit seiner vergleiche, dann würde ich lieber seine nehmen." In Köln bekommt David die nächste Chance, Nachweise seiner Qualität zu erbringen.