Schonlaus Comeback macht Hoffnung

Am Samstag kommt der SC Paderborn in den Volkspark. Pünktlich zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub hat sich HSV-Kapitän Sebastian Schonlau beim Pokal-Aus in Berlin (3:5 im Elfmeterschießen) nach langer Auszeit zurückgemeldet. Und das in sehr stabiler Verfassung.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau ist zurück. IMAGO/Jan Huebner