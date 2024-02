Schonlau erklärt: So funktioniert Baumgart

Die Punktlandung war in gewisser Weise eine Fügung des Schicksals. Monatelang hatte Tim Walter seinen Kapitän schmerzlich vermisst, ausgerechnet beim Debüt von seinem Nachfolger feierte Sebastian Schonlau sein Startelf-Comeback beim HSV.

Steffen Baumgart und Schonlau verbindet eine besondere Geschichte. Der neue Hamburger Trainer hat den heute 29-Jährigen einst in gemeinsamen Paderborner Zeiten zunächst vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult, dann auch zum Kapitän gemacht, hätte ihn vor zweieinhalb Jahren gern auch mit zum 1. FC Köln genommen. Seit genau einer Woche sind beide in der Hansestadt wieder vereint, und kein HSV-Profi kann den neuen Chef besser beurteilen als der Abwehr-Chef.

"Er ist ein Typ, er lebt Fußball mit jeder Faser", sagt Schonlau über den Menschen Baumgart. Der Trainer Baumgart, registriert er nach einer gemeinsamen Woche, "hat sich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren nochmal weiterentwickelt." Was geblieben ist, sind die Kernelemente seiner Spielidee. Und die, findet Schonlau, ist am Sonntag trotz eines äußerst mühevollen 1:0-Erfolgs über die SV Elversberg auf Anhieb sichtbar geworden. "Ich finde man hat gesehen, was der Trainer vorhat. Wir hatten viele hohe Ballgewinne. Das Problem war eher, dass wir sie noch nicht so gut nutzen können. In einigen Situationen war schon noch zu sehen, dass wir etwas zu spät dran waren." Für Schonlau logisch: "Dass wir noch etwas Zeit brauchen, um das zu verinnerlichen, ist ganz normal. Aber hinsichtlich der Intensität und der Energie konnte man die Handschrift des Trainers schon sehen."

"Das Ziel ist es, dass wir vorn draufgehen"

Die Unterschiede zwischen Walter und Baumgart sind klar erkennbar und nicht nur auf das zu reduzieren, was der Coach am Sonntag nach dem Auftakterfolg selbst erklärt hat: "Hin- und herkreuzen ist überhaupt nicht mein Ding. Die Innenverteidiger sollen in erster Linie Verteidiger sein und der Torwart ein guter Torwart und kein Zehner." Hinzu kommt der Ansatz, anstelle von langen Ballbesitzpassagen, direkter zum gegnerischen Tor zu kommen. "Das Ziel ist es, dass wir vorn draufgehen, das ist ganz klar sein Plan, er verfolgt da eine ganz klare Spielidee", erklärt Schonlau und unterstreicht auch, dass sein neuer alter Chef auf Anhieb alles daran setzt, seine Idee zu vermitteln: "Er hat keine Sekunde gewartet damit, uns zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll." Und zwar schnörkellos nach vorn - auf dem Platz und in der Tabelle.