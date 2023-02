Schonlau: "Eklig sein können wir auch"

Trainer und Mannschaft bilden beim Hamburger SV eine Einheit, die es auf dieser Ebene lange nicht gegeben hat. Das wird auch im Umgang mit dem wichtigen Sieg in Rostock deutlich: Tim Walter und seine Profis richten den Blick nach dem 2:0 vom Sonntag direkt nach vorn. Auf Heidenheim.

"Noch 15", rief der Coach beim Gang in die Kabine an der Ostsee. Er zählt die noch ausstehenden Spiele wie einen Countdown runter, und will damit gleichzeitig verdeutlichen: Jedes Einzelne zählt.

"Wir waren in Rostock sehr, sehr resolut"

In der Vergangenheit haben verschiedene HSV-Kader oft mit Nachlässigkeiten glänzende Ausgangspositionen verspielt, in diesem Jahr soll alles anders sein und am Ende der langersehnte Bundesliga-Aufstieg stehen. Der Auftritt beim FC Hansa soll beispielhaft sein. "Wir haben die harten und direkten Duelle nicht nur angenommen", sagt Kapitän Sebastian Schonlau, "wir haben sie regelrecht gesucht." Und damit genau das verkörpert, was zumindest in der Zeit vor Walter gefehlt hat, was aber auch der amtierende Trainer zuletzt angemahnt hat. "Wir waren in Rostock sehr, sehr resolut, genau diese Konsequenz habe ich in den zurückliegenden Wochen eingefordert." Zum Auftakt gegen Braunschweig (4:2) hatte diese noch gefehlt.

Die beim 2:0-Erfolg nachgewiesene Konsequenz wird auch im Topspiel am Samstagabend entscheidend sein. Schonlau zollt den Heidenheimern großen Respekt und weiß: "Dort ist es immer eklig. Aber eklig sein können wir auch." Die Gier, diesen Eindruck erweckt der HSV zu Beginn des Jahres 2023, scheint dieses Mal größer, als die Angst, etwas zu verlieren.

Vier Punkte beträgt der Vorsprung seit dem Wochenende auf den FCH, dem direkten Duell fiebern die Hanseaten regelrecht entgegen, während sie in der Vergangenheit stets mit schlotternden Knien nach Heidenheim gefahren sind. Zwei Mal verlor der HSV dort dramatisch in der Nachspielzeit, zwei Mal gab es ein Remis. Jetzt geben die Protagonisten vor, dass es nicht nur darum geht, den Vorsprung zu verteidigen. "Es ist ganz klar das Ziel, bei einem direkten Konkurrenten nachzulegen", sagt Robert Glatzel und weiß: "Dafür brauchen wir eine Leistung wie in Rostock. Denn wir haben den Kampf angenommen und trotzdem spielerische Akzente gesetzt, am Ende souverän gewonnen. Das schaffen dort nicht viele. Deshalb war das ein ganz wichtiger Schritt, obwohl der Weg zum Aufstieg immer noch weit ist."

Ausgerechnet in Heidenheim, dem Ort schmerzhafter Rückschläge in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21, soll der nächste Schritt folgen.