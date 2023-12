Schonlau: Ein Plädoyer und eine Bilanz

Als das Fußballjahr 2023 abgepfiffen und mit einem 2:0 in Nürnberg versöhnlich beendet war, griff Sebastian Schonlau zum Megaphon und richtete Worte des Dankes an die Fans.

Im Anschluss ordnete HSV-Kapitän Sebastian Schonlau eine Halbserie ein, nach der noch eine wichtige Entscheidung aussteht: die über den Trainer.

Bis Weihnachten wollen Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa die Analyse mit und über Tim Walter abgeschlossen haben. Der 2:0-Erfolg in Nürnberg stärkt den Coach, bedeutet aber auch nicht automatisch die Rettung. Schonlau hatte schon im Vorfeld der letzten Partie des Jahres klar Stellung bezogen und sich für den 48-Jährigen Badener ausgesprochen, jetzt erklärt er: "Es ist immer gut für den Trainer, wenn wir gewinnen. Aber bei uns lag der Fokus nicht auf dem Trainer. Wir mussten ihn auch nicht die ganze Zeit in den Arm nehmen, denn er marschiert sowieso vorneweg. So wie er es die letzten zweieinhalb Jahre gemacht hat. Wir wollten einen positiven Jahresabschluss und unbedingt über die 30-Punkte-Marke-kommen."

Die nun eingefahrenen 31 Zähler halten die Hamburger im Aufstiegsrennen, sie machen aber auch nicht selig. "Wir stehen auf dem 3. Platz, wollen aber ein zwei Ränge höher klettern", unterstreicht der Kapitän, "nach einer schwierigen Hinrunde ist die Punktzahl okay. Aber es wären mehr möglich gewesen, und wir hatten uns auch mehr ausgemalt."

"Es ist nicht einfach, so lange verletzt zu sein"

Die besagte "schwierige Hinserie" war das abgelaufene Halbjahr vor allem auch für Schonlau selbst. In der Vorbereitung hatte er sich einen Faszienriss in der Wade zugezogen und nach einem Kurz-Comeback im September einen Rückschlag erlitten. Die Folge: Nur vier Ligaspiele sind bislang für ihn notiert. Der 29-Jährige sagt: "Es ist nicht einfach, so lange verletzt zu sein, da arbeitet der Kopf auch mit. Ich freue mich, jetzt ein paar Tage abzuschalten."

Für Walter war der monatelange Ausfall seines Anführers und Abwehr-Chef ein ganz zentraler Grund für die Schwierigkeiten. "Ein knappes halbes Jahr ohne den Mann, der unser Spiel ausmacht", sagt der Trainer, "das war nicht so einfach. Denn gerade im Spiel mit dem Ball sind wir mit ihm der HSV, der wir sein wollen. Sein Positions- und Aufbauspiel ist das, was wir brauchen." In den nun anstehenden Zukunftsgesprächen wird entschieden, ob Walter auch noch dauerhaft von der Genesung seines Kapitäns profitieren wird.