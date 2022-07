Schon wieder Rekordeinkauf: BVB macht Haller-Transfer offiziell

Borussia Dortmund hat einen neuen Mittelstürmer - und den Transfer von Sebastien Haller (28) nun auch offiziell bestätigt.

Bereits am 23. Juni - einen Tag nach Hallers 28. Geburtstag - hatte der kicker berichtet, dass die Verpflichtung des Ajax-Angreifers mit dem erfolgreich absolvierten Medizincheck in trockenen Tüchern ist, sich die Vereine mit der offiziellen Bestätigung aber auf Wunsch der Amsterdamer noch Zeit lassen. Diese ist nun erfolgt: Haller hat in Dortmund einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

"Das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend", wird der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Vereinsmitteilung zitiert. "Sebastien bringt eine hohe körperliche Präsenz mit sich, auch physisch ist er sehr belastbar. Mit seiner Erfahrung kann er gerade unseren jungen Kräften in der der Offensive auch Halt und Stabilität verleihen." Haller selbst gab zu Protokoll, er könne "es kaum erwarten, als Teil der BVB-Familie künftig die Unterstützung von über 80.000 Zuschauern spüren zu dürfen. Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren hoffentlich Großes erreichen und dann auch gemeinsam feiern können."

Nur Hummels war genauso teuer

Nach kicker-Informationen, die Ajax mittlerweile bestätigte, beträgt die Sockelablöse für Haller 31 Millionen Euro. Durch etwaige Boni kann diese Summe noch auf 34,5 Millionen Euro anwachsen. Damit ist Haller - gemeinsam mit Mats Hummels bei seiner Rückkehr 2019 - der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Als klassischer Mittelstürmer beerbt er Erling Haaland, der seine Tore künftig für Manchester City schießt. Auch dessen Rückennummer 9 wird Haller übernehmen.

Den Nimbus des Rekordtransfers ist Haller mittlerweile schon gewohnt. Das war er schon bei West Ham United, als er 2019 für 50 Millionen Euro aus Frankfurt kam - und zuletzt auch bei Ajax Amsterdam, als er London nach 18 glücklosen Monaten für rund 22,5 Millionen Euro wieder verließ.

Rekord auch abseits der Transfererlöse

Dass sein Preis nun wieder in die Höhe gestiegen ist, hat auch mit einem Rekord zu tun, den Haller fernab jeglicher Transfererlöse aufstellte: In seinen ersten acht Champions-League-Spielen erzielte der ivorische Nationalspieler in der vergangenen Saison elf Tore, die trotz Ajax' Achtelfinal-Aus noch für Rang drei der Torjägerliste in der abgelaufenen Königsklassen-Saison reichten. In der Eredivisie übertraf niemand die 21 Tore in 31 Spielen des in Frankreich geborenen Stürmers.

In Dortmund soll Haller nun an seine erfolgreichen ersten Bundesliga-Jahre (24 Tore in 60 Spielen mit Frankfurt) anknüpfen und dazu beitragen, dass der BVB das Meisterrennen enger halten kann als zuletzt. Im Kampf mit dem FC Bayern wird er dabei auf Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui treffen - zwei Akteure, die ihn in der vergangenen Saison noch mit Vorlagen gefüttert hatten.