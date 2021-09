Schon wieder Haifa: Wie ÖFB-Coach Foda die Blamage erklärt

Schon wieder Israel, schon wieder Haifa. Österreich ging am Samstag in der WM-Qualifikation mit 2:5 unter. Franco Foda suchte im Anschluss nach Erklärungen.

Die Parallelen zum 2:4 im März 2019 in der EM-Qualifikation, sie sind unübersehbar. Nicht nur, dass die Partie damals genauso wie am Samstag in Haifa über die Bühne ging, es stand auch erneut ein Österreicher bei Israel an der Seitenlinie. War es 2019 noch Andreas Herzog, wurde der ÖFB diesmal vom ehemaligen Sportdirektor des Verbands, Willibald Ruttensteiner, vorgeführt.

Auch Eran Zahavi sollte den Österreichern allmählich ein Begriff sein. Sechs Tore gelangen ihm in den vergangenen drei Partien gegen die Alpenrepublik, am Samstag traf er zum 3:0 und zum 5:2.

Österreich hatte auf einige namhafte Kräfte verzichten müssen, so fehlten die Bundesliga-Legionäre Xaver Schlager, Julian Baumgartlinger, Stefan Lainer, Sasa Kalajdzic und Marcel Sabitzer allesamt. Doch auch das rechtfertigte die Leistung nicht, sagte zumindest Keeper Daniel Bachmann. "Wurscht wie schlecht, fünf Tore dürfen wir gegen Israel nicht bekommen. Es hat einiges gefehlt heute", sagte der Keeper vom FC Watford. "Wir wissen, dass das katastrophal war."

Auch David Alaba fand deutliche Worte, obwohl er nicht alles schlecht reden wollte ("Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben"). "Sehr bitter" sei diese von individuellen Fehlern gespickte Pleite gewesen. "Wir haben es in den letzten Tagen nicht geschafft, die Atmosphäre aufzubauen, wie wir sie vor ein paar Monaten hatten." Österreich war bei der EM erst im Achtelfinale unglücklich am späteren Turniersieger Italien gescheitert.

Hauptverantwortlich ist aber nun mal der Trainer, und der heißt Franco Foda. Die Abwehrschnitzer (Dragovic, Schöpf) seien "bitter bestraft" worden, so der gebürtige Mainzer. "Es gibt aber mehrere Faktoren - kurze Vorbereitung, einige Spieler, die nicht dabei sind - aber wir wollen keine Ausreden suchen. Der Unterschied war einfach die Effizienz vor dem Tor."



Alaba und Foda verteidigen Dreierkette

Schuld war nicht die Systemumstellung auf Dreierkette, da waren sich Alaba ("Das System hat heute keine Rolle gespielt") und der Coach einig. "Es lag nicht am System. Jeder hat gesehen, wie gut wir vor allem in der ersten Hälfte nach vorne gespielt haben." Foda erklärte, man könne "über alles diskutieren, doch wir hätten 3:1 führen können, dann läuft das Spiel in eine andere Richtung. Aber wenn man fünf Tore kassiert, hat man etwas nicht richtig gemacht."

In der zweiten Hälfte stellte Foda auf eine Viererkette um, damit habe man laut Alaba "noch etwas probieren wollen". Doch auch diese Maßnahme habe "nicht so gegriffen, wie wir uns das vorgestellt haben".

Am Dienstag gegen Schottland steht der ÖFB bereits stark unter Druck, wie die Tabelle der Gruppe F beweist. "Der erste Platz ist leider Gottes in weite Ferne gerückt. Es wird sehr schwierig, so realistisch muss man sein", sagte Foda. Realistisch ist "noch" Rang zwei. Im Kampf um den Play-off-Rang fehlen derzeit drei Punkte auf Israel, der Dritte Schottland hat einen Zähler mehr gesammelt als Österreich.