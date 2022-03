Schon wieder Galtier: Der Mann, der PSG bremsen kann

Nach dem Meistertitel mit Lille 2021 steht Trainer Christophe Galtier mit Nizza aktuell auf Rang zwei der Ligue 1 und bezwang PSG am Wochenende erneut. Seine Bilanz gegen den übermächtigen Hauptstadtklub ist beeindruckend.

Christophe Galtier gibt in Nizza eine ähnliche Richtung wie in Lille vor, ebenfalls mit großem Erfolg. imago images/Buzzi

Bekanntermaßen gewann Galtier mit Lille OSC 2021 überraschend die französische Meisterschaft, einen Punkt vor PSG. Nach diesem Höhepunkt seiner Trainer-Karriere blitzte der gebürtige Marseillais zurück gen Süden ab, zum OGC Nizza. Dort scheint er nun in Begriff, sein zweites Lille zu formen.

In der Ligue 1 rangiert die OGC aktuell auf Platz 2, hinter PSG. Der Abstand ist nach 27. Spieltagen mit 13 Punkten zwar deutlich größer als im Vorjahr beim direkten Meisterrennen mit Lille, aber in den direkten Duellen hat Paris gegen Nizza mit Galtier praktisch keine Chance auf Siege: Dreimal trafen sie sich in dieser Saison, kein einziges Mal setzte sich das Starensemble aus der Hauptstadt durch. Mehr noch: Neymar, Messi & Co. gelang in den letzten vier Ligaspielen gegen ein von Galtier trainiertes Team kein einziges Tor.

PSG-Bilanz gegen Galtiers Nizza: Drei Spiele, null Tore, zwei Niederlagen

In der laufenden Saison konnte er sich im Parc des Princes über ein 0:0 freuen, bei dem die Gäste einige Torchancen zum Sieg hatten. Beachtlich war dabei aber auch die starke Defensivleistung der Nicois. Diese zeigten sie auch beim nächsten Aufeinandertreffen, im Achtelfinale des Coupe de France am 31. Januar, erneut im Paris. Nach 90 Minuten hatte PSG wieder keinen Ball ins Netz gebracht, Nizza auch nicht. Im direkt anschließenden Elfmeterschießen entschied dann ausgerechnet PSG-Leihgabe und Keeper Marcin Bulka die Partie für Nizza, das sich mittlerweile für das Finale des Wettbewerbs qualifiziert hat - erstmals seit 25 Jahren.

Am vergangenen Wochenende sorgten die Südfranzosen dann für ein weiteres Highlight gegen PSG, diesmal in der heimischen Allianz Riviera. Im gesamten Spiel kamen Messi, Neymar & Co. gerade mal zu einer einzigen klaren Torchancen, Nizzas Delort knallte seine in der 88. Minute dafür direkt unter die Latte zum 1:0-Sieg. Galtier sagte nach dem Spiel: "Dieser Sieg ähnelt nicht den beiden vorherigen Spielen gegen Paris. Ich glaube, wir hatten mehr Mut bei der Spieleröffnung, auch bei offensiven Spielzügen. (...) Das ist ein toller Sieg der Mannschaft, von denen die begonnen und denen, die es toll zu Ende gebracht haben."

Brachte Neymar mal wieder zur Verzweiflung: Christophe Galtier. IMAGO/PanoramiC

Das bisherige Problem Nizzas unter Galtier, das dafür ausschlaggebend ist, dass der 55-Jährige sich nicht wieder im Titelrennen mit PSG befindet: Mannschaften, die in der Tabelle weiter unten stehen. So kassierte der OGC bisher Niederlagen gegen Clermont (aktuell 15.), Troyes (16.), Lorient (18.) und Metz (19.).

Galtier brachte seine Ideen aus dem Norden mit in den Süden

Die Grundelemente, die schon in Lille den großen Erfolg brachten, nutzt Galtier auch in Nizza. Aus dem Norden mitgebracht hat er unter anderem das defensive 4-4-2 mit zwei gut gestaffelten Viererketten.

Der Organisator der jeweils hinteren Viererketten war in beiden Fällen ein echter Veteran: Mit 36. bzw. 37 Jahren starteten José Fonte in Lille und nun Dante in Nizza in die Saison. Auch die wenigsten Gegentoren der gesamten Ligue 1 stellt Galtiers Mannschaft wieder. 2020/21 fing sich Lille mit Fonte insgesamt 23 Tore, fünf weniger als Paris. 2021/22 haben Nizza und Dante bislang 21 Gegentore auf dem Konto, drei weniger als Paris.

Mit Nizza geht Galtier den Weg der Talente

Einige Unterschiede gibt es natürlich trotzdem: In Nizza hat Galtier durch den 2019 eingestiegenen Investor Jim Ratcliffe ein deutlich höheres Budget als beim zuletzt nur knapp der Insolvenz entgangenen LOSC. Dadurch kann er den Weg der Talente konsequenter gehen. Beim jüngsten Erfolg gegen Paris bot er beispielsweise sechs Spieler auf, die höchstens 22 Jahre alt waren.

Wo das noch hinführen soll? Auch mit dem LOSC pirschte sich Galtier erst langsam an Paris heran, erst mit Platz zwei, in der abgebrochenen Corona-Saison mit Platz vier - und 2021 bekanntlich mit dem französischen Meistertitel.