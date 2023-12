Schon wieder Frankfurt: Die schwächsten Bayern-Spiele nach kicker-Notenschnitt

Kuriose Notengebung

Trotz des 0:6 in Offenbach am 1. Spieltag der Saison 1974/75 erhielten die Münchner vom kicker einen Notenschnitt von 2,82. Das zeigt, dass früher die Notengebung noch etwas anders ablief: Damals gab es noch keine Halbnoten, Fünfer wurden so gut wie gar nicht vergeben. imago images/Ferdi Hartung