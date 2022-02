Schon wieder Chemnitz: Bayern München verliert zum dritten Mal

Die Niners Chemnitz werden für den FC Bayern München immer mehr zum großen Angstgegner. Die Sachsen gewannen am Dienstag auch das dritte Pflichtspiel in dieser Saison gegen den Tabellenführer und fertigten die Münchner in der Bundesliga mit 77:58 (46:28) ab.

Chemnitz' Niklas Wimberg und Bayern Münchens Gavin Schilling imago images/Jan Huebner