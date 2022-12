Schon wieder: Breitenreiter contra Kovac

Der letzte Pflichtspielgegner des alten Jahres wird gleich der erste Sparringspartner im neuen für die TSG Hoffenheim. André Breitenreiter trifft auf Niko Kovac und den VfL Wolfsburg.

Unmittelbar nach der 1:2-Heimniederlage im finalen Ligaspiel gegen Wolfsburg vor der WM-Pause hatten sich die beiden Cheftrainer auf bald verabschiedet. Denn gleich zum Auftakt des neuen Kalenderjahres stehen sich die TSG und der VfL schon wieder gegenüber. Diesmal als Auswärtsspiel für beide Klubs.

Denn wie Hoffenheim bereitet sich auch Wolfsburg an der portugiesischen Algarve auf die Restsaison vor. Ab dem 3. Januar bezieht die TSG ihr Trainingsquartier in Albufeira, nur wenige Kilometer östlich in Almancil trifft zwei Tage später der VfL ein und tritt bereits tags darauf gegen die Kraichgauer an.

Es ist das erste von drei Testspielen, ehe die TSG am 21. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Union Berlin ihr "Projekt Aufholjagd" startet. Schließlich hat Coach André Breitenreiter sein klar formuliertes Ziel, die TSG zum vierten Mal in einen internationalen Wettbewerb zu führen, auch als derzeitiger Tabellenelfter nicht aus den Augen verloren.

Noch in Portugal ist drei Tage später auch der zweite Wettkampf vorgesehen, dann wird Hoffenheim gegen Servette Genf antreten, der aktuelle Tabellenzweite in der Schweiz hinter dem souveränen Spitzenreiter Young Boys Bern. Für Breitenreiter ein Abstecher in erfolgreichere Zeiten, schließlich war der 49-Jährige in der vergangenen Saison mit dem FC Zürich Schweizer Meister geworden. Breitenreiters kriselnder Ex-Klub ziert nun aber das andere Ende der Tabelle, hat bereits mit dem früheren Nationalcoach Österreichs, Franco Foda, einen Cheftrainer verschlissen und wird mittlerweile von dem Dänen Bo Henriksen trainiert.

Generalprobe gegen Mainz

Nach der Rückkehr aus Portugal am 10. Januar steht eine Woche vor dem Restart in der Bundesliga ein weiteres Testspiel gegen einen Bundesligisten auf dem Programm. Dann wird sich Hoffenheim beim Ligakonkurrenten in Mainz (14. Januar, 14 Uhr) den Feinschliff holen für den Start in Berlin beim Tabellenfünften, Union. Denn dann muss die TSG funktionieren, schließlich stehen gleich zum Auftakt zwei Englische Wochen an mit den Ligaspielen in Berlin, gegen Stuttgart, Gladbach und in Bochum sowie dazwischen das DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig.