Schon vor Trainingsstart: Zieler und Co. halten sich individuell fit

Obwohl 96-Coach Christoph Dabrowski den Trainingsstart erst für Mittwoch angesetzt hatte, standen am Montag bereits erste Spieler in Hannover auf dem Feld.

Trainierte bereits wieder am Montag: 96-Keeper Ron-Robert Zieler. imago images/Joachim Sielski

Auf dem Trainingsgelände von Hannover 96 herrscht bereits wieder Betrieb. Einige Spieler rückten schon zwei Tage vor der ersten Trainingseinheit an, um für den Trainigsauftakt am Mittwoch entsprechend fit zu sein. Keeper Ron-Robert Zieler, der sich bei der 0:1-Niederlage gegen Schalke Mitte Oktober eine Muskelverletzung zugezogen hatte, hängte bereits nach dem letzten Spiel des Jahres gegen Werder Bremen (1:4) zwei Trainingstage dran. Nun bereitet er sich auch zwei Tage vor dem Trainingsauftakt zusätzlich vor.

Auch Franke trainiert individuell

"Ich muss auf jeden Fall vier Tage länger machen", wird Zieler auf der Vereinswebsite zitiert, "um dann wieder hundertprozentig mit der Mannschaft trainieren zu können, wenn sie wieder startet." Der 32-Jährige arbeitete mit Torwarttrainer Michael Ratajczak und Athletiktrainer Markus Böker. Auch 96-Kapitän Marcel Franke sowie Julian Börner und Tom Trybull besuchten am Montag das Vereinsgelände, um sich individuell auf den Trainingsstart vorzubereiten.

Dazu rückt am Mittwoch dann der restliche Kader samt Coach an. Von einem Trainingslager hatte Sportdirektor Marcus Mann derweil abgesehen, man wolle in der aktuellen Lage kein Risiko eingehen und deshalb keine Reise ins Ausland antreten.