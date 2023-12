"Schon tausendmal totgesagt": Weshalb Groß wichtig bleibt

Sportlich war Christian Groß beim SV Werder Bremen lange außen vor, nun kehrte er fast ohne Probleme zurück. Nicht nur wegen seiner Solidität wird der 34-Jährige so geschätzt.

73 Tage lagen zwischen den beiden jüngsten Einsätzen von Christian Groß für den SV Werder Bremen. Letztmals waren es 18 Minuten Spielzeit gegen 1899 Hoffenheim, am 7. Oktober. Nun, neun Spieltage später, war der älteste Profi im Kader von Trainer Ole Werner erstmals wieder in der Bundesliga gefragt: von Beginn an sogar, weil für die Partie gegen RB Leipzig gleich mehrere Defensivspieler ausgefallen waren. Und so kam Groß auf einer Position zum Einsatz, die er vergleichsweise selten gespielt hat; normalerweise ist er Sechser, manchmal nimmt er auch die zentrale Rolle in der Abwehr-Dreierkette ein - diesmal jedoch lief er als rechtes Glied des Trios auf. Auch kein Problem für den Allrounder, größtenteils jedenfalls.

Beim Leipziger Führungstreffer etwa waren die qualitativen Unterschiede zum Torschützen Lois Openda dann schon unübersehbar. "Sicherlich hätte er den Zweikampf gern für sich entschieden", sagte Werner, "aber es gab viele Situationen, die er auch für sich entschieden hat, wo es dann wichtig war, dass es eben nicht zu klareren Chancen gekommen ist."

Auf Groß ist Verlass: "Einfach beeindruckend"

Unter Berücksichtigung seiner fehlenden Spielpraxis lieferte Groß beim 1:1-Unentschieden eine solide Partie ab - und zuvorderst jene Dinge, die der Werder-Coach von ihm erwartet hatte: "Auf dem Platz kann man sich eigentlich immer auf ihn verlassen. Er versteht das Spiel, weiß, was von ihm verlangt wird", so der 35-Jährige: "Irgendwie wurde er gefühlt schon tausendmal totgesagt - und wird trotzdem immer wieder wichtig. Das ist einfach beeindruckend, finde ich."

Dass der 34-Jährige überhaupt so lange außen vor war, lag auch an einer hartnäckigen Wadenverletzung aus dem Oktober. Sein Startelfplatz auf der Sechs ist inzwischen an Jens Stage übergegangen, ohne die Aussicht, dass sich daran wieder etwas ändern könnte - der Däne überzeugt in dieser Rolle. Und der vor der Saison für zwei Millionen Euro aus Belgien verpflichtete Senne Lynen hatte als Joker zuletzt oftmals den Vorzug vor Groß bekommen. Der 24-Jährige besitzt freilich auch die bessere sportliche Perspektive.

Werner: Warum Groß "total wertvoll" ist

Und doch bleibt Groß in dieser Saison "für uns als Mannschaft brutal wichtig", wie Werner nochmals betonte: "Auf dem Platz, neben dem Platz sowieso - weil er einfach jemand ist, der sehr ausgleichend in der Kabine ist. Der seine Erfahrungen weitergibt. Der sich alles, was er im Fußball erlebt hat, hart erarbeitet hat." Der Spätzünder gab bekanntlich erst mit 30 Jahren sein Bundesliga-Debüt. "Das lebt er eben auch vor - und ist für uns total wertvoll", erklärte sein Coach.

Mittlerweile ist der in der Vergangenheit oft unterschätzte Groß Stellvertreter als Werder-Kapitän. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Wie es weitergeht, darüber soll im neuen Jahr endgültig befunden werden. Neben einer weiteren Zukunft als Profi sind auch andere Perspektiven im Verein denkbar; einen Anschlussvertrag besitzt er bereits.