Schon sechs deutsche Medaillen: Eilers holt bei Bahnrad-WM Bronze

Routinier Joachim Eilers hat bei der Bahnrad-WM in Roubaix seine zweite Medaille geholt. Der 31-Jährige sicherte sich am Freitagabend im 1000-Meter-Zeitfahren in einer Zeit von 1:00,008 Minuten Bronze.

Auf dem Weg zu Bronze: Joachim Eilers imago images/Beautiful Sports