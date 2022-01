"Schon länger auf dem Radar": Schalke verpflichtet Lee - Latza fällt wochenlang aus

Der FC Schalke 04 schlägt am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt zu: Von Ulsan Hyundai kommt der südkoreanische Nationalspieler Dong-Gyeong Lee nach Gelsenkirchen.

Ab sofort in Königsblau: Der Südkoreaner Dong-Gyeong Lee. Getty Images

Dong-Gyeong Lee, siebenmaliger Nationalspieler Südkoreas, hielt sich im Rahmen einer Länderspielreise aktuell in Dubai auf. Er reiste zum Medizincheck nach Deutschland und unterschrieb nun bei den Königsblauen einen Leihvertrag bis Ende Juni 2022 - S04 sicherte sich zudem eine Kaufoption. Der Abschluss des Transfers ist noch vorbehaltlich der Bestätigung durch die beteiligten Verbände, heißt es in der Pressemitteilung der Schalker.

Der offensive Mittelfeldakteur ist damit nach Andreas Vindheim und Marius Lode der dritte Winter-Zugang des ambitionierten Zweitligisten. Lee stand in seiner Heimat zuletzt bei Ulsan Hyundai unter Vertrag, wo er seit 2019 spielte. Der 24-Jährige freut sich auf seine neue Herausforderung: "Ich habe mich ganz bewusst für Schalke 04 entschieden, das ist eine große Ehre für mich. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Schalke möglichst schnell wieder in der Bundesliga spielen kann."

Er wird unserem Kader noch mehr Torgefahr, Variabilität und damit Unberechenbarkeit geben. Rouven Schröder

"Wir haben Dong-Gyeong Lee seit einiger Zeit auf dem Radar. Unser Chef-Scout André Hechelmann ist extra nach Südkorea gereist, um ihn live zu beobachten. Wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. "Lee ist ein ausgezeichneter Techniker, benötigt nur wenige Kontakte zur Spielfortsetzung und besitzt die Qualität, sich in engen und umkämpften Situationen spielerisch zu befreien. Er wird unserem Kader noch mehr Torgefahr, Variabilität und damit Unberechenbarkeit geben."

Aufgrund der noch laufenden Abstellungsperiode fliegt Lee noch am Abend zurück zur südkoreanischen Nationalmannschaft, die am Dienstag in der WM-Qualifikation das Duell gegen Syrien absolvieren wird.

Zwangspause für Latza

Negative Nachricht gab es am Montag aber auch von Seiten der Knappen. Danny Latza musste sich nach Klubangaben einer Blinddarm-OP unterziehen und wird voraussichtlich drei Wochen ausfallen.