Schon länger auf dem Radar: Holstein Kiel verpflichtet Knudsen

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat seinen vierten Sommerneuzugang präsentiert: Mit Magnus Knudsen kommt ein 22-jähriger Mittelfeldspieler zu den Störchen.

Die Deals mit Max Geschwill (Abwehr, SV Sandhausen), Andu Yobel Kelati (Mittelfeld, TSG Hoffenheim II) und Phil Harres (Sturm, FC 08 Homburg) hatte Holstein Kiel bereits unter Dach und Fach gebracht. Am Freitag folgte mit Magnus Knudsen der nächste Sommerneuzugang.

"Magnus hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung im Profibereich gesammelt, darunter Spiele auf höchstem Niveau in der Champions-League-Qualifikation", begründet Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport bei Holstein, den Transfer: "Gleichzeitig hat er aber auch noch ein großes Entwicklungspotenzial. Magnus bringt unter anderem Intensität sowie taktisches Spielverständnis mit und kann variabel im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden."

Für einen Transfer sprach zudem, dass Knudsen "ein absoluter Teamplayer ist, der sich in den Dienst der Mannschaft stellen wird und auch menschlich mit seinem Charakter hervorragend zum Verein passt", ist Wehlmann überzeugt. Eine spontane Eingebung war das Werben nicht: "Wir verfolgen den Weg von Magnus schon eine gewisse Zeit und in den guten Gesprächen der letzten Wochen hat sich der zuvor gewonnene Eindruck bestätigt, sodass wir froh sind, Magnus an Bord begrüßen zu können."

Von Rostow nach Aarhus verliehen

Knudsen kommt von FK Rostow, von wo er in der vergangenen Saison an den dänischen Erstligisten Aarhus GF verliehen wurde. Der ehemalige U-20-Nationalspieler Norwegens kam in 36 Pflichtspielen für Aarhus zum Einsatz und war dabei an vier Toren direkt beteiligt (drei Treffer, ein Assist).

"Ich bin froh, dass es bald losgeht", gesteht Knudsen, der anfügt: "Die neue Aufgabe hier bei Holstein Kiel ist unglaublich reizvoll und ich möchte so schnell wie möglich die Jungs im Team kennenlernen. Die Bundesliga war immer ein Ziel von mir und ich bin dem Verein und den Verantwortlichen dankbar für die guten Gespräche, das Vertrauen und die Chance, mich hier in Kiel beweisen und weiterentwickeln zu können."

Erster Test gegen dänischen Zweitligisten

Ab dem 28. Juni beginnen bei Holstein die leistungsdiagnostischen Tests und sportmedizinischen Untersuchungen, ehe Cheftrainer Marcel Rapp am 1. Juli zum offiziellen Trainingsauftakt bittet. Das erste Testspiel als Bundesligist bestreiten die Kieler dann am 6. Juli gegen den dänischen Zweitligisten B.93 Kopenhagen.