"Schon geil": Neuers siebter Assist wird zum Novum

Nach über einem Jahr ist Bayern-Keeper Manuel Neuer am Dienstag wieder eine Torvorlage gelungen. Da staunten auch die Kollegen.

Diesmal nicht ohne Gegentor, dafür mit einer Torvorlage: Manuel Neuer im Heimspiel gegen Benfica. DeFodi Images via Getty Images

Auf dem Feld hatten sie einigermaßen gut harmoniert, doch nach dem Schlusspfiff musste Dayot Upamecano seinem vier Jahre jüngeren Landsmann dann doch einmal höflich widersprechen.

Als Tanguy Nianzou nach dem 5:2-Sieg gegen Benfica Lissabon im TV-Kanal des FC Bayern gefragt wurde, welches der fünf Tore denn nun das schönste gewesen sei, wählte der 19-jährige Innenverteidiger das erste: "King, Flanke zu Robert, bisschen Chip, puff, Robert, Kopfball - sehr gutes Tor", lautete Nianzous Zusammenfassung des 1:0 auf Deutsch.

Upamecano jedoch erinnerte sich lieber an das fünfte. "Der lange Ball von Manu ...", sagte der Ex-Leipziger mit einem seligen Lächeln, "schon geil." In der Mitte der eigenen Hälfte hatte Manuel Neuer einen Rückpass direkt steil in die Spitze gespielt, Lewandowski den Ball geschickt angenommen - puff, Tor. "Das war ein toller Assist von Manu", sagte Upamecano.

Zuletzt bereitete Neuer 2020 und 2011 Tore vor

Und auch wenn Neuer seit vielen Jahren der Inbegriff des mitspielenden Torwarts ist: Eine direkte Torvorlage ist auch für ihn etwas Besonderes. Es handelte sich zwar bereits um seine siebte als Profi, jedoch um ein Novum in der Champions League. In seinen 122 Einsätzen zuvor war er in diesem Wettbewerb ohne Scorerpunkt geblieben.

Letztmals hatte Neuer im DFB-Pokal-Finale 2020 gegen Bayer Leverkusen (4:2) das vorentscheidende 3:0 - ebenfalls durch Lewandowski - vorbereitet. Bei den restlichen fünf Assists trug er kein Bayern-Trikot: Vier sammelte er zwischen 2006 und 2011 als Schalke-Keeper in der Bundesliga, einen im Achtelfinale der WM 2010 gegen England (4:1).

Der besondere fünfte Treffer vollendete das "unfassbar gute" (Trainer Julian Nagelsmann) Bayern-Spiel gegen Benfica. Auch Neuer fand seine Mannschaft "sehr dominant" und konnte sogar mit den zwei Gegentoren ganz gut leben, obwohl es die ersten im laufenden Wettbewerb waren.

"Wir hatten heute zwei Innenverteidiger verletzungsbedingt nicht mit dabei", erinnerte er an die angeschlagenen Lucas Hernandez und Niklas Süle, "aber wir haben dennoch eine gute Defensivleistung gezeigt. Die Spieler, die auf dem Platz standen" - in der Dreierkette also Upamecano, Nianzou und Benjamin Pavard - "haben gut gespielt".

Dass die heikelste Frage, die diese sich nach dem Spiel stellen mussten, die nach dem schönsten Tor war, zeigte zumindest, dass auch im vierten Champions-League-Auftritt 2021/22 nicht allzu viel schiefgelaufen war.