Schon früh Deutscher Meister? Bayer-Talente in FC 24 und im echten Leben

Sadik Fofana - 65 GES - 75 POT - 20 Jahre

In Sittard ist Fofana aktuell nicht gesetzt. Der in Deutschland geborene Togolese kam in den letzten fünf Ligaspielen nicht zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er in der laufenden Eredivisie-Saison erst sechs Partien - nur drei davon von Beginn an. Bei seiner Zweitliga-Leihe 2022/23 nach Nürnberg machte er immerhin 20 Pflichtspiele. IMAGO/Pro Shots