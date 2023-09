"Schon enttäuscht": Hollerbach über die Nicht-Nominierung für die Königsklasse

Benedict Hollerbach hat den Schritt von einem Zweitligisten zu einem Champions-League-Teilnehmer gewagt. In einer Medienrunde sprach der Neuzugang von Wehen Wiesbaden über seine ersten Wochen, sein Ranking im Angriff und über interessante andere Themen.

…die Nicht-Nominierung für die Champions League: "Ich bin froh, dass ich unter solch professionellen Bedingungen trainieren und spielen darf. Das ist eine Leistung, worauf ich stolz bin. Mein Anspruch ist es, dass ich in eine Mannschaft komme und mich etabliere zu einem Spieler, der viel Verantwortung hat und auch viel spielt. Von daher war ich schon enttäuscht über die Nicht-Nominierung. Es war ein Kindheitstraum von mir, mal im Santiago Bernabeu zu spielen."

…das Ranking im Angriff: "Der Kader ist im Sturm sehr üppig besetzt. Mit Kevin Volland ist ein großer Name dazugekommen, Sheraldo Becker würde ich schon als Platzhirsch betiteln, weil er schon lange da ist und gute Leistungen gebracht hat. Deswegen ist es als neuer Spieler schwer, diese Akzeptanz als neuer Spieler zu bekommen. Und die bekommst du eben nur, wenn du auf deine Spielzeit kommst."

Ich denke, dass ich letztes Jahr endlich die Bühne bekommen hab, um zu zeigen, was ich eigentlich kann Benedict Hollerbach

…den Schritt von der zweiten Liga in die Champions League: "Was ich als schwierig empfinde, ist, in ein neues Umfeld zu kommen, das funktioniert. Es gibt viele neue Abläufe, neue Gewohnheiten, die man im anderen Verein nicht hatte. Ich habe mich nie als Drittligaspieler gesehen. Sondern als Spieler, der in der dritten Liga gestartet ist und es schwer hatte, sich in seiner Rolle beweisen zu können. Ich denke, dass ich letztes Jahr endlich die Bühne bekommen hab, um zu zeigen, was ich eigentlich kann. Ich denke, dass nicht jeder Bundesligastürmer so eine Drittliga-Saison hinlegt und so überzeugend auftritt."

…die Vorwürfe in den sozialen Netzwerken, dass er rechtsradikalen und homophoben Seiten folgen soll: "Ich war sehr enttäuscht, beziehungsweise schockiert, wie man heutzutage vor allem auf Fußballer draufdrischt. Ich habe generell das Gefühl, dass auf solchen Kanälen wie Instagram oder Twitter Leute versuchen, den Top-Kommentar der Woche zu bekommen, indem sie besonders derbe Beleidigungen posten.

Offensivmann über Teilwahrheiten und Lügen

Konkret zu diesen Anschuldigungen: Du hast in dem Moment als Fußballer leider kein Sprachrohr. Es wurden gewisse Teilwahrheiten total ausgeschmückt, aber auch gelogen. Zum Beispiel, dass ich 100 Only-Fans-Accounts folge. Ich habe genau zwei Accounts gefolgt. Und das waren zwei Personen, die ich im echten Leben kennengelernt habe. Diesen zwei Seiten, denen ich gefolgt bin, sind bei weitem keine rechtsradikalen oder homophoben Seiten. Sondern Motivationsseiten und Seiten, um sich selbst zu disziplinieren."

…seine Charaktereigenschaften auf und neben dem Platz: "Ich würde mich selbst als selbstbewussten Spieler auf und neben dem Platz bezeichnen. Ich denke, das ist für einen Stürmer extrem wichtig, dass man eine Überzeugung hat. Um ein Eins-gegen-Eins zu gewinnen, brauchst du eine gewisse Kreativität. Das bringe ich mit. Neben dem Platz bin ich humorvoll und gerne locker im Umgang mit den Teamkollegen."

Es wurde in den Gesprächen damals kommuniziert, dass der Kader vor allem offensiv jetzt nicht so groß sein wird, wie er jetzt ist Benedict Hollerbach

…den großen Konkurrenzkampf: "Es wurde in den Gesprächen damals kommuniziert, dass der Kader vor allem offensiv jetzt nicht so groß sein wird, wie er jetzt ist. Ich denke, Union hat noch mit ein bis zwei Abgängen gerechnet, die jetzt nicht passiert sind. Ich habe mit einem kleineren Kader gerechnet, weil wir in dem System jetzt nur zwei Plätze vorne im Sturm haben. Das ist jetzt zu akzeptieren."

Bisher nur wenig Spielzeit für Hollerbach

…die Aussicht auf Spielzeit: "Es ist zu früh, jetzt über eine Leihe zu reden. Nichtsdestotrotz muss man auch sehen, dass ich eine faire Chance brauche, um mich hier durchzusetzen. Ohne eine gewisse Spielzeit kann ich mein Potenzial nicht unter Beweis stellen. Daher kann es schon sein, dass es einfach so läuft, dass ich nicht so gebraucht werde. Aktuell bin ich guter Dinge. Ich trainiere gut, ich trainiere auffällig. Den Weg muss ich weitergehen."