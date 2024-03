Schon Ende März? Xabi Alonso kündigt Boniface-Comeback an

Er wird schmerzlich vermisst. Doch nach einer Adduktorenoperation im Januar steht Victor Boniface womöglich noch im März vor seinem Comeback. Leverkusens Trainer Xabi Alonso hofft jedenfalls schon Ende des Monats auf die Rückkehr des Mittelstürmers.

Der Konkurrenzkampf im Kader ist schon hoch. Und bald wird er wohl noch deutlich gesteigert. Denn nachdem am Dienstag der brasilianische Außenverteidiger Arthur nach einer Anfang Dezember erfolgten Oberschenkeloperation erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, könnte ein weiterer Bayer-Profi gleichzeitig mit dem 20-jährigen Nationalspieler zurückkehren.

Nachrichten, die Xabi Alonso erfreuen. So erklärte der Trainer am Mittwoch: "Wir sind froh, dass Arthur wieder bei der Mannschaft ist und trainieren kann. Er ist ein Junge aus Brasilien in seinem ersten Jahr in Deutschland nach seinem ersten großen Wechsel. Nicht auf dem Platz sein zu können, war hart für den Kopf. Ihn wiederzusehen war ein schöner Moment. Besonders für ihn, aber auch für die Mannschaft."

Als Xabi Alonso dann nach dem Zeitpunkt von Arthurs Comeback gefragt wurde, packte er auch den zweiten Langzeitverletzten mit in das Paket. So kündigte der Baske auch das Comeback von Angreifer Victor Boniface an.

So erklärte Xabi Alonso bezüglich Arthur: "Er braucht natürlich noch etwas Zeit zu trainieren, um fit zu sein", um dann fortzufahren: "Hoffentlich haben wir Boni Ende März oder Anfang April zurück. Er wird sehr wichtig sein für die Saison."

Eine positive Meldung von Leverkusens Torjäger, der vergangene Woche das Lauftraining aufgenommen hatte. Der nigerianische Nationalspieler liegt damit gut im Zeitplan, ist diesem offenbar sogar einen kleinen Schritt voraus. Hatte der Klub doch in der zweiten Januarwoche, nachdem klar war, dass sich Boniface einer Adduktorenoperation unterziehen muss, erklärt, dass der Sturmtank "voraussichtlich Anfang April wieder in den Kader von Bayer 04 zurückkehren könnte".

TSG und Düsseldorf im Blick

Damit liegt ein Comeback des 22-Jährigen am 27. Spieltag in der Partie gegen 1899 Hoffenheim im Bereich des Möglichen. So dass Boniface auch am 3. April im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf eine echte Option darstellen könnte.

Dies wäre angesichts der akuten Flaute seiner beiden Vertreter umso wertvoller. Warten doch Patrik Schick und der im Winter von Real Betis ausgeliehene Borja Iglesias noch immer auf ihren ersten Treffer für die Werkself in diesem Kalenderjahr.