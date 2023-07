Schon elf Transfers: Chelsea schnappt sich junges Duo

Fast kein Tag vergeht ohne einen Transfer des FC Chelsea. Am Samstag gab es sogar deren zwei - die sich in Alter, Position und Ablöse gleichen.

Vielen im Fußballbusiness dürfte Diego Moreira noch kein Begriff sein, bei RB Salzburg kann man sich aber womöglich noch ganz gut an ihn erinnern. Im Finale der Youth League 2021/22 bereitete der Flügelstürmer das erste und das vierte Tor vor, als Benfica Lissabon RB Salzburg mit 6:0 aus dem Stadion schoss.

Jetzt wechselt der inzwischen 18-Jährige ablösefrei zum FC Chelsea. Bei Benfica gehörte Diego Moreira zum Kader der zweiten Mannschaft - die immerhin zweitklassig spielt -, feierte unter Trainer Roger Schmidt aber auch schon sein Profidebüt. 2020 war der Linksfüßer von Standard Lüttich gekommen und damit aus der Stadt, in der er auch geboren wurde.

Aktuell ist Diego Moreira bei der U-21-EM für Portugal am Ball. Am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) spielt er gegen den englischen Nachwuchs, zu dem auch Chelsea-Youngster gehören, um einen Platz im Halbfinale.

Vier Neuzugänge, sieben Abgänge

Zuvor hatte Chelsea am Samstag bereits die Verpflichtung eines weiteren 18-Jährigen bekanntgegeben: Alex Matos, ebenfalls Flügelstürmer und ebenfalls ablösefrei, kommt aus dem Nachwuchs von Norwich City, für den er in der abgelaufenen Saison unter anderem in der Premier League 2 auflief. Er dürfte auch bei den Blues erst einmal im Jugendbereich eingeplant sein.

Damit steht der FC Chelsea bereits bei elf Transfers in diesem Sommer, Trainer Mauricio Pochettino nicht mitgerechnet. Neu bei den Londonern, die ihren Kader nach einem enttäuschenden Jahr verkleinern wollen, sind auch die Angreifer Christopher Nkunku (RB Leipzig) und Nicolas Jackson (Villarreal). Nicht länger zum Team gehören dagegen Kai Havertz (Arsenal), Mateo Kovacic (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ruben Loftus-Cheek (Arsenal), Edouard Mendy (Al-Ahli), N'golo Kanté (Al-Ittihad) und Tiemoué Bakayoko (vereinslos). Weitere dürften auf beiden Seiten folgen.