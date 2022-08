"Schon besonders": Dresden feiert Derbysieg

Dynamo Dresden hat nach zuvor zwei Niederlagen ausgerechnet im Derby in Aue wieder gewonnen. Wie besonders sich so ein Erfolg anfühlt, verriet Ahmet Arslan.

Nach den Niederlagen bei Viktoria Köln und gegen Elversberg stellte Dresdens Trainer Markus Anfang die Mentalität seiner Spieler infrage. Sie seien in Stresssituationen noch nicht stabil. Doch die Mannschaft widerlegte die Aussage prompt. Trotz einer spielerisch nicht überzeugenden Leistung, bezwang Dynamo Aue im Sachsenderby: Die Defensive hielt gegen die überlegenden Veilchen 90 Minuten Stand. Allerdings hatte die SGD in ein paar Situationen auch das nötige Spielglück: "Es war klar, dass Aue permanent lange Bälle spielen wird. In der zweiten Halbzeit war es dann immer schwer, das so zu verteidigen", stellte Anfang gegenüber "MagentaSport" fest.

Defensive stand nicht über die volle Distanz sicher

Dass die Abwehr nicht immer sicher stand, lag auch an den Ungenauigkeiten im Passspiel, durch das sie Aue immer wieder einluden. Letztendlich musste Stefan Drljaca aber nicht hinter sich greifen - und weil Jonathan Meier noch eine geniale Idee und Christian Joe Conteh vor dem Tor eiskalt blieb, sprang sogar der Derbysieg heraus. "Am Ende haben wir ordentlich gespielt und mit den Waffen von Aue das Spiel entschieden", so der SGD-Coach.

Schon vorher in der Kabine über den Derbysieg unterhalten

Wie wichtig der Sieg für die Sachsen war, verdeutlichte zum einen der Jubel nach dem späten Treffer (selbst die Auswechselspieler rannten zur Jubeltraube), zum anderen die Aussage von Ahmet Arslan: "Ich habe auch schon einige Derbys gespielt, aber das hier ist schon echt besonders. Geil", so der Offensivspieler, der auch verriet, dass die Spieler in der Kabine im Vorfeld oft über einen Derbysieg gesprochen hatten.

Der Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld ist durch den Erfolg hergestellt worden. Nun sollten die Dresdner, die zu den Aufstiegsfavoriten gehören, die Mentalität aus dem Gastspiel in Aue in die kommenden Spiele übertragen und spielerisch zulegen.