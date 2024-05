Schon 81 Gegentore: Neue Negativ-Werte für ManUnited

Findet der europäische Wettbewerb 2024/25 ohne Manchester United statt? Bei Crystal Palace kassierten die Red Devils am Montag die höchste Saisonniederlage - nicht die einzige Schreckens-Statistik.

Gegen Oliver Glasners Crystal Palace kann man aktuell mal verlieren. Haben zuletzt auch der FC Liverpool, West Ham und Newcastle getan. Aber auf diese Weise, wie es am Montagabend Manchester United getan hat? In dieser Höhe?

Angesichts der 0:4-Schlappe im Selhurst Park, der bisher höchsten Niederlage in einer von bitteren Niederlagen übersäten United-Saison, wollte Trainer Erik ten Hag nicht einmal wirklich geltend machen, dass ihm zehn Spieler fehlten. Darunter Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Scott McTominay oder eine potenzielle Viererkette bestehend aus Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire und Raphael Varane. Sodass unter anderem Casemiro Innenverteidiger spielen musste, der einen Abend zum Vergessen erwischte.

Ten Hag bei Bayern im Gespräch

"Es ist klar und offensichtlich, dass wir underperformen", gestand der 54 Jahre alte Niederländer hinterher, der neuerdings mit dem vakanten Trainerposten beim FC Bayern in Verbindung gebracht wird. "Wir sind nicht so aufgetreten, wie wir wollten, wir haben uns nicht an den Plan gehalten", bemängelte ten Hag, der am Montagabend einen Saison-"Tiefpunkt" einräumte.

"Wenn wir uns an den Plan halten, sind wir schwer zu schlagen, wir haben heute erst das vierte Spiel im Kalenderjahr 2024 verloren", pochte der Niederländer zwar, der beim englischen Rekordmeister noch bis 2025 unter Vertrag steht. Aber zu viele Unentschieden helfen einem auch nicht vom Fleck.

Aus den zurückliegenden zehn Liga-Spielen holte United nur zehn Zähler - nicht die einzige Schreckens-Statistik nach der höchsten Niederlage der Saison. Schon drei Spieltage vor Schluss steht Manchester mit 13 Niederlagen da, mehr setzte es nie in einer Premier-League-Saison. Die schlechteste Platzierung jemals in einer solchen lautete bisher Rang sieben. Aktuell ist United Achter.

Noch drei schwierige Liga-Spiele - und dann das Pokal-Finale gegen City

Auch wegen wettbewerbsübergreifend 81 Gegentoren, schon jetzt dem schlechtesten Wert seit der Saison 1976/77 (ebenfalls 81), ist Europa-League-Platz sechs, aktuell besetzt von Newcastle, zwei Punkte entfernt. Mit dem FC Chelsea auf Conference-League-Platz sieben (beides unter der Voraussetzung, dass Manchester City den FA Cup gewinnt) sind die Red Devils zwar punktgleich, sie stehen aber mit der deutlich schlechteren Tordifferenz da.

Der Rekordmeister, der in der Liga noch auf Arsenal, Newcastle und Brighton trifft - alles schwierige Spiele - droht tatsächlich, den europäischen Fußball in der kommenden Saison komplett zu verpassen. Womöglich kann nur noch der Sieg im Pokal-Finale am 25. Mai gegen City diese Spielzeit retten, wodurch United für die EL qualifiziert wäre. Oder das frappierende Gegentor-Konto wird weiter aufgestockt.