Schon 32 Scorerpunkte: Seider trifft für Detroit bei Greiss-Comeback

ITK #5: Super Bowl: Schlüsselduelle, X-Faktoren, Keys to win

Nur noch wenige Stunden. Am kommenden Sonntag steigt in Los Angeles das große NFL-Finale: Der Super Bowl zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams. In der 5. Folge des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei analysieren Detti, Shuan und Michael u. a. die Schlüsselduelle, die X-Faktoren und die "Keys to win" beider Teams. Und Kucze berichtet, wie vor Ort in Los Angeles die Stimmung ist. Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es bereits kommenden Montag direkt nach Schlusspfiff des Super Bowls. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire