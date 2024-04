Schommers' ungewisse Zukunft

Der Abstieg des MSV Duisburg steht so gut wie fest. Ungewiss ist dagegen die Zukunft von Trainer Boris Schommers.

Nach der 0:2-Niederlage beim FC Ingolstadt glaubt niemand mehr beim MSV an die Rettung. Kapitän Marvin Knoll sagte nach der blutleeren Vorstellung seiner Mannschaft bei den Schanzern: "Das war der letzte Strohhalm." Selbstkritisch merkte der 33-jährige Abwehrspieler an: "Wenn wir ehrlich sind, haben wir dem Druck nicht standgehalten und sind in den letzten Wochen eingebrochen."

Von ihren mitgereisten Fans wurden die Zebras mit "Ihr seid die Schande von Duisburg"-Sprechchören in die Kabine verabschiedet. "Ich bin mega traurig. Es tut gerade sehr weh", rang Knoll bei MagentaSport nach Worten und wurde dann doch sehr deutlich: "Wenn du zu dem Zeitpunkt da unten stehst, brauchst du nichts schönreden. Dennoch muss mehr kommen. Wenigstens muss man alles rauskloppen."

Dies gelang nicht. "Du hast zwar Chancen, machst aber keine Tore, kriegst hinten dumme Gegentore und hast nicht wirklich das Zweikampfverhalten", haderte Knoll. Und so stand am Ende die bereits 18. Saisonniederlage. Dadurch liegen die Zebras weiterhin acht Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Köllner empathisch: "Das tut einem selbst weh"

Das von Trainer Boris Schommers erhoffte "Wunder von der Wedau" wird ausbleiben. Der 45-Jährige sprach von einem "sehr bitteren Tag" für den MSV. Sogar FCI-Trainer Michael Köllner bewegte die schwierige Lage des MSV: "Das tut einem selbst weh, obwohl man immer nur als Gegner unterwegs war. Ich habe selbst bei zwei absoluten Traditionsvereinen gearbeitet, und wenn so ein Verein in der 4. Liga verschwindet, ist es schwer, da wieder rauszukommen", meinte der ehemalige Club- und Löwen-Trainer.

Hat Schommers eine Zukunft in Duisburg?

In jedem Fall steht ein Umbruch an. Ungewiss ist, ob Coach Schommers für die kommende Saison eine Option ist. Geschäftsführer Michael Preetz hatte sich nur zu einer Weiterbeschäftigung für den Fall des Klassenerhalts geäußert. Kaderplaner Chris Schmoldt wich der Frage nach dem Trainer vor laufenden TV-Fernsehkameras aus. Schommers selbst wollte in der Pressekonferenz nach der Partie nicht einmal etwas dazu sagen, ob mit ihm überhaupt über eine Zukunft in Duisburg gesprochen wurde.