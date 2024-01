Schommers: "Dieser Punkt gibt uns sehr viel Mut"

Beim 2:2 beim SSV Ulm sah Duisburg-Trainer Boris Schommers neben einer guten Kollektivleistung auch das Glück, das in den vergangenen Wochen fehlte, wieder in seinen Reihen.

Bis kurz vor Schluss sah es danach auch, als sollte auch das dritte Spiel im neuen Jahr verloren gehen. Erst die Halbfeldflanke von Tim Köther in der 82. Spielminute, die den Weg durch die Beine von Ulm-Keeper Christian Ortag fand, brachte Duisburg zurück in die Partie. "Das ist für uns extrem glücklich, aber wir hatten in letzter Zeit so viel Pech, dass wir heute hier auch mal das Glück auf der Seite hatten", kommentierte Schommers nach dem Schlusspfiff am "MagentaSport"-Mikrofon.

In der Nachspielzeit besorgte der eingewechselte Robin Müller das 2:2. Der 45-Jährige resümiert: "Wir sind endlich mal für den hohen Aufwand und den Glauben, den wir heute immer noch hinten heraus hatten, belohnt worden und haben hier heute - muss man fairerweise sagen - glücklich einen Punkt mitgenommen."

Schlussendlich war Schommers mit der Mannschaftsleistung zufrieden, aus der er die eingewechselten Profis hervorhob: "Heute war es dann auch gut, dass man gesehen hat, dass man im Kollektiv - auch mit den Einwechselspielern, die das Spiel nochmal belebt haben, - dann hinten raus einen Punkt mitgenommen hat."

Tabellarisch verändert der Zähler kaum etwas. Der MSV bleibt auf Rang 19 und hat sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dort stehen allerdings Halle und 1860 München, die ein und im Falle der Sechziger zwei Spiele weniger bestritten haben. "Es ist eine ganz schwere Aufgabe, aber dieser Punkt gibt uns sehr viel Mut, dass wir es im Kollektiv schaffen können, von Spiel zu Spiel zu schauen und unsere Punkte noch zu sammeln", blickt Schommers zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben: "Jeder, der dran gezweifelt hat, dass die Mannschaft lebt und daran glaubt, der hat heute gesehen, dass wir es tun."

Am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht bereits die nächste schwere Aufgabe bevor, dann sind die Zebras zuhause gegen den Aufstiegsaspiranten Jahn Regensburg gefordert.