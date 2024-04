Schommers bleibt bei Klassenerhalt Trainer in Duisburg

Vor dem Duell mit Mannheim erhielt Duisburgs Trainer Boris Schommers von Geschäftsführer Michael Preetz eine Jobgarantie, sollte der Klassenerhalt gelingen. Trotz acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer zeigte sich der Coach zuversichtlich.

Ursprünglich wollte der MSV Duisburg in Schlagdistanz in das am Freitagabend stattfindende Duell mit dem direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim gehen. Dieses Ziel verfehlten die Zebras allerdings: Während Mannheim durch zwei Siege mit nun 37 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz innehat, vergrößerte sich Duisburgs Abstand auf das rettende Ufer aufgrund der Niederlagen gegen Bielefeld und in Essen auf satte acht Zähler (am 30. Spieltag waren es noch drei Punkte).

Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gehen wir mit Boris in die 3. Liga. Michael Preetz

Dennoch ist der Glaube an den Klassenerhalt bei Trainer Boris Schommers weiter vorhanden. "Zweimal waren wir schon totgesagt, zweimal sind wir innerhalb von vier Spieltagen wieder an den Strich gekommen", zeigte sich der 45-Jährige auf der Pressekonferenz zuversichtlich.

Für ihn selbst geht es in den verbleibenden sechs Spielen auch um die persönliche Zukunft. Denn sollte er die Meidericher tatsächlich noch in der 3. Liga halten, hätte er seine Mission als Retter erfüllt und darf anschließend in seine erste vollständige Saison als Duisburger Trainer gehen. "Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gehen wir mit Boris in die 3. Liga", erklärte Geschäftsführer Michael Preetz am Mittwoch auf der Mitgliederversammlung.

Zwölf Niederlagen in 22 Spielen unter Schommers

Vollends überzeugt hat Schommers seit seinem Amtsantritt im Oktober allerdings nicht. In 22 Partien unter dem gebürtigen Leverkusener gingen die Zebras satte zwölfmal als Verlierer vom Platz (sechs Siege, vier Remis). Zuletzt stabilisierte er das Team allerdings ein wenig: Aus den vergangenen acht Spielen sammelte Duisburg zwölf Punkte - doch das Schlüsselspiel beim direkten Konkurrenten Bielefeld ging Ende März verloren (0:2).

Sollten die Zebras - wie eben zuletzt beim DSC und auch gegen Halle Anfang im Januar (2:3) - am Freitag wieder gegen einen direkten Konkurrenten versagen, könnte schon in der kommenden Woche der erstmalige Abstieg in die Viertklassigkeit besiegelt sein. Auf regionaler Ebene hatte Duisburg letztmals von 1986 bis 1989 in der damaligen drittklassigen Oberliga Nordrhein gespielt.