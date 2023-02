Scholtes wechselt sofort von den Löwen zum BHC

Junioren-Nationalspieler Elias Scholtes verlässt die Rhein-Neckar Löwen und spielt ab sofort für den Bergischen HC.

Das gaben die beiden Handball-Bundesligisten am Donnerstag bekannt. Linkshänder Scholtes (19) wäre am Saisonende ohnehin zum BHC gewechselt und erhält bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis zum Juni 2026.

"Wir freuen uns sehr, Elias ab sofort zu unserem Profi-Kader zählen zu können", sagte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. Mit dem Transfer reagierten die Oberbergischen auf den personellen Engpass im rechten Rückraum. Dort steht dem BHC momentan verletzungsbedingt nur Nationalspieler Djibril M'Bengue zur Verfügung.

Am Sonntag in Flensburg

Der BHC ist vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei der SG Flensburg-Handewitt Tabellenzehnter in der HBL. Die Löwen (31:7 Punkte), für die Scholtes in der laufenden Saison in fünf Liga-Spielen zum Einsatz kam (drei Tore), belegen vor der Heimpartie gegen den TBV Stuttgart Rang zwei in der engen Spitzengruppe um Tabellenführer Füchse Berlin (33:5).