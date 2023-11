Schöppner: "So erträumt man sich das"

Nach drei Jahren als feste Größe muss sich Mittelfeldspieler Jan Schöppner bei Aufsteiger Heidenheim wieder neu positionieren.

Im Grunde ist Jan Schöppner ebenso wie Benedikt Gimber ein "Krisengewinner". Zumindest profitierten besonders diese beiden von Heidenheims Leistungsdelle und wurden erstmals in dieser Bundesligasaison in die Startelf des Aufsteigers befördert. Und wie Gimber lieferte auch Schöppner.

"Er hat eine gute Leistung gebracht, war schon in der ersten Halbzeit bei Standards mit dabei, macht das wichtige 1:0 und hat sich natürlich empfohlen für die weiteren Aufgaben", lobte Trainer Frank Schmidt seinen Mittelfeldspieler, der sich nach drei Jahren als feste Größe beim FCH in der ersten Erstligasaison noch schwertut. Bis zu seinem Debüt in der Anfangsformation waren gerade mal zwei Einwechslungen verbucht für Schöppner, der jeweils in den Schlussphasen gegen Hoffenheim (3:2) und in Frankfurt (0:2) mitwirken durfte. Eine spärliche Zwischenbilanz für den gebürtigen Homberger, den Heidenheim vor drei Jahren ablösefrei vom Regionalligisten SC Verl geholt hatte.

Schöppner ist auf den Punkt da

Gleich in seiner ersten Zweitligasaison war Schöppner auf 22 Einsätze gekommen, ließ im zweiten Jahr satte 32 folgen und war auch in der Vorsaison in 27 Partien direkt am Aufstieg ins Oberhaus beteiligt. Nun aber in der Bundesliga musste sich der 1,90-m-Mann erst hinten anstellen. Und war auf den Punkt da. Gegen den VfB Stuttgart war Schöppner ein wichtiger Faktor, defensiv wie offensiv. Schon vor der Pause hatte sich der 24-Jährige wie Gimber mit einem Lattenkopfball hervorgetan und scheiterte bei einer weiteren Chance nur knapp. "Ich muss in der ersten Halbzeit schon eine Bude machen, da hatte ich schon zwei Chancen", so Schöppner, "umso erleichternder war es dann, das 1:0 zu machen. Für mich sind am wichtigsten die drei Punkte."

Jan Schöppner hat es prima gemacht. Benedikt Gimber

Nach 70 Minuten war es soweit. Wieder hatte Niklas Beste eine scharfe Ecke vors Stuttgarter Tor geschlagen, da stieg Schöppner am höchsten und wuchtete den Ball zur Heidenheimer Führung ins Netz. Gleich beim Startelfdebüt sein erster Treffer in der Bundesliga und insgesamt erst das dritte Tor für den FCH. "So erträumt man sich das. Mir war wichtig, ein ordentliches Spiel abzuliefern und der Mannschaft weiterzuhelfen", erklärte Schöppner und lobte "den Teamgeist, die Willenskraft und dass wir zusammen geschlossen auftreten, ein sehr schöner Arbeitssieg."

Auch Gimber unterstrich den besonderen Zusammenhalt in Heidenheim. "Jan Schöppner hat es prima gemacht, das hat man auch im Training gesehen, er gibt immer Gas", so Gimber, "das ist wichtig für diese Mannschaft und unsere Stärke, dass nicht nur die Spieler, die auf dem Platz sind, Gas geben, sondern dass wir ein eingeschworener Haufen sind und jeder dem anderen alles und nur das Beste gönnt. Das merkt man."

Und so halfen gleich zwei Spieler aus der bislang zweiten Reihe dem Team aus dem Zwischentief. "Aus so einem kleinen Negativtrend wieder rauszukommen, wieder Selbstvertrauen zu sammeln, das war sehr wichtig für uns", versicherte auch Schöppner, "geschlossen als Mannschaft war das ein ganz wichtiger Sieg." Schließlich waren die Heidenheimer zuletzt nach einer Serie von vermeidbaren Gegentoren speziell nach gegnerischen Eckbällen doch gehörig ins Wanken und ins Grübeln gekommen. "Natürlich macht man sich unter der Woche Gedanken, aber im Spiel geht es nur ums Verteidigen, da darf man nicht dran denken oder zweifeln bei gegnerischen Standards", sagt Schöppner, "in diesem Spiel war es wichtig, auch offensiv wieder gefährlich zu werden und es in die andere Richtung umzudrehen."

Der Dank an Beste

Das ist beeindruckend gelungen, die Hausherren hätten noch deutlich mehr Ecken verwerten können, scheiterten aber zweimal an der Latte oder am klasse reagierenden VfB-Keeper Alexander Nübel. "Kompliment an meinen Teamkollegen Niklas Beste, er schießt unfassbar gute Standards, jede ist brandgefährlich", bedankte sich Schöppner für die zuverlässige Zulieferung.

Mit nunmehr zehn Punkten aus zehn Partien auf Rang 13, vier Zähler vor der kritischen Region, ist der Neuling damit wieder stabil platziert vor dem heiklen Auswärtsspiel am Samstag beim Rekordmeister in München. "Die Punktausbeute ist ordentlich, aber zufrieden kann man nie sein", betont Schöppner, "es ist alles sehr eng da unten, das wird es auch bis zum Ende bleiben, deswegen ist jedes Spiel total wichtig."

