Schöpf spottet über den VAR - und hofft

Eine Platzwunde an der Stirn soll nicht die letzte bleibende Erinnerung an seine Zeit bei Arminia Bielefeld sein: Alessandro Schöpf will bis zum Schluss weiter alles für sein Team geben.

Die 4. Minute des jüngsten Auswärtsspiels in Köln wird Alessandro Schöpf nicht nur im, sondern auch noch eine Weile am Kopf behalten. Böse war er mit seinem Gegenspieler Jonas Hector bei dessen Klärungsversuch im Kölner Strafraum mit den Schädeln zusammengestoßen - heftig und, so die Ansicht einiger Beobachter, auch durchaus elfmeterverdächtig.

Schiedsrichter Tobias Stieler jedoch pfiff zum Bielefelder Unmut nicht und erhielt während der längeren Behandlungspause offenbar auch keinen Hinweis seiner Video-Kollegen aus dem Kölner Keller. Seit der Aktion ziert ein beträchtlicher Cut an der Augenbraue das Gesicht von Schöpf, der sich in den sozialen Medien eine Portion Spott über die aktuell in der Liga so umstrittene Handhabung des Videoschiedsrichters nicht verkneifen konnte. "Kontakt war auf jeden Fall da, kann man geben, muss man aber nicht", ärgerte sich der 28-Jährige via Instagram mit Ironie, seinem Konterfei und dem Hashtag "#VARmachtdasspielfairer".

Ich möchte überall dabei sein und die anderen dabei mitziehen. Alessandro Schöpf

Die Platzwunde an der Stirn soll unterdessen nicht die letzte bleibende Erinnerung an die Zeit des österreichischen Nationalspielers bei Arminia sein. Der Vertrag läuft noch bis 2023, gilt dem Vernehmen nach aber nur für die 1. Liga. Als Tabellenvorletzter ist Bielefeld vom Gang in die 2. Liga bedroht. Der Routinier will bis zum Schluss alles für sein Team geben, um den Klassenerhalt möglich zu machen.

Schöpf glänzt mit seiner Laufstärke

Während bei den Ideen für ein konstruktives Spiel nach vorne sowie bei den Standardsituationen die ganze Saison lang erhebliches Optimierungspotenzial blieb, liegt bei Schöpf die Hoffnung vor allem in dessen überragender Laufleistung begründet. Mit aktuell 12,56 Kilometern, die er in 90 Minuten abspult, liegt er an Position drei unter allen Bundesligaprofis, nur knapp getoppt vom Kölner Ellyes Shkiri und Vladimir Darida vom kommenden Gegner Hertha BSC, beide mit jeweils 12,64 Kilometern.

"Ich war schon immer so, dass ich viele Meter mache", erzählte Schöpf kürzlich im Interview mit dem kicker. "Es gehört für mich als Verbindungsspieler zwischen Offensive und Verteidigung dazu. Ich möchte überall dabei sein und die anderen dabei mitziehen."

Am Samstag gegen die Berliner und in den weiteren verbleibenden Spielen könnte dieser Einsatz nun wichtiger denn je sein, um den zweiten Abstieg in Folge nach dem Niedergang mit Schalke 04 in der Vorsaison zu vermeiden.