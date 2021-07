Schöpf: "Schön, dass man fast bei jedem Gegner auf Österreicher trifft"

Am Montag stieß Alessandro Schöpf im Bielefelder Trainingslager zu seinen neuen Mannschaftskameraden. Im Dress der Arminia will der Österreicher Tempo, Tore und Erfahrung einbringen.

Im Trainingslager in seiner österreichischen Heimat ist er seit Montagabend dabei. Nach Arminias Rückkehr aus Scheffau am Wilden Kaiser wird Alessandro Schöpf dann in der nächsten Woche die Zelte in seiner Wahlheimat Düsseldorf abbrechen und nach Bielefeld umziehen. Dort unterschrieb der Ex-Schalker einen Vertrag bis 2023 und will helfen, den letztjährigen Aufsteiger ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu halten. Tempo, Tore und Erfahrung will der 27-Jährige dafür einbringen. Hier spricht er über …

… seine aktuelle Verfassung: "Ich bin körperlich gesund und fit. Das ist das Wichtigste. Ich habe auch im Urlaub meine Einheiten gemacht. Natürlich ist das aber noch etwas anderes als Mannschaftstraining. Jetzt freue ich mich, hier zu sein."

… die vergangene Saison mit dem Schalker Abstieg und Österreichs starkem EM-Auftritt: "Es war eine lange, intensive Saison mit gemischten Gefühlen, Höhen und Tiefen. Auf Schalke haben wir als Mannschaft versagt, das muss man klar sagen. Von den Einzelspielern waren wir gut, der Teamgedanke hat gefehlt. Die EM war für mich persönlich als Abschluss etwas Großartiges, wir haben Österreich stolz gemacht und uns gut präsentiert. Jetzt war es wichtig, den Kopf frei zu bekommen, abzuschalten. Ich habe den Urlaub genossen."

"Sie haben alle an einem Strang gezogen"

… den aktuellen Kontakt zum österreichischen Auswahltrainer Franco Foda, der einst 1984/85 selbst einmal für Arminia in der Bundesliga spielte: "Von seiner Bielefelder Vergangenheit wusste ich gar nicht. Ich habe ihm zunächst nur auf die Mailbox gesprochen, er hat versucht, mich zurückzurufen."

… den eigenen Weg nach Bielefeld: "Kontakt zu Arminia war seit der Europameisterschaft immer da. Sie haben sich intensiv um mich bemüht. Wir haben gute Gespräche geführt und ich habe mich in dem wiedergefunden, was der Verein mir aufgezeigt hat."

… seine bisherigen Kenntnisse über Arminia: "Letzte Saison haben sie hier alle an einem Strang gezogen, sind sehr eng zusammengerückt. So hat das jedenfalls von außen gewirkt. Die Atmosphäre im Stadion in Bielefeld konnte ich beim Schalker 3:2-Pokalsieg vor zwei Jahren erleben, sie ist top. Ich möchte mein Teil dazu beitragen, dass es ähnlich erfolgreich oder sogar erfolgreicher werden kann."

"Zehner, Achter, das sind meine Positionen"

… die Rolle als einer der erfahrensten Spieler im Kader: "Ich möchte hier vorweggehen, den jungen Spielern wenn nötig helfen und versuchen, meine bestmögliche Leistung abzurufen, damit wir als Mannschaft eine gute Saison spielen."

… die eigenen sportlichen Skills: "Mein Spiel ist das Spiel zwischen den Linien, wo ich das Tempo im Offensivspiel ankurbeln, die Stürmer in Szene setzen kann und wir Torchancen kreieren. Ich selbst möchte auch gefährlich werden und das eine oder andere Tor machen oder vorlegen. Zehner, Achter, das sind meine Lieblingspositionen, auch mal auf dem Flügel, aber dann etwas eingerückt, zentrumsnah. In der Bundesliga muss man aber auch gegen den Ball gut arbeiten, da möchte ich mich ebenfalls einbringen."

… seine künftige Trikotnummer und sein Vorbild: "Meine Nummer ist die 8. Sie war frei und ich hätte sie eh genommen, von der Position her passend und auch so ganz schön. Vorbild war Andrés Iniesta, damals in Barcelona. Sehr, sehr hohe Schule… Aber ich gebe mir Mühe!"

"Viel besser geht es nicht, bestenfalls in England"

… die Bielefelder Aussichten in der kommenden Saison: "Darüber kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe jetzt erst einmal die Jungs kennengelernt, sie sind charakterlich sehr in Ordnung, das merkt man sofort. Wenn wir wieder alle zusammenhalten, kann vielleicht sogar eine bessere Saison als die letzte herausspringen. Aber das ist erst einmal alles Theorie."

… die Freude darüber, persönlich trotz des Abstiegs in der Bundesliga geblieben zu sein: "Vom Niveau her ist das in Europa top. Viel besser geht es nicht, bestenfalls in England. Von daher bin ich froh. Schön auch, dass man fast bei jedem Bundesliga-Gegner auf Österreicher trifft. Es hat sich wirklich etwas getan im Fußball in Österreich. Nicht, dass wir, wie es immer geheißen hat, nur gut Skifahren können."