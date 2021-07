Schoenmaker historisch - Przybylko sang- und klanglos raus

Oliver Zeidler zeigte sich von seinem überraschenden Halbfinal-Aus gut erholt und gewann im Einer das B-Finale. Dimitrij Ovtcharov kann sich indes auf sein Bronze-Match nicht optimal vorbereiten. Tatjana Schoenmaker stellte einen Weltrekord auf, während der deutsche Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko enttäuschte. Die Splitter vom Freitag ...

+++ Schoenmaker stellt Weltrekord auf +++

Die südafrikanische Brustschwimmerin Tatjana Schoenmaker hat bei den Olympischen Spielen in Weltrekordzeit Gold über 200 Meter gewonnen. Die 24-Jährige schlug am Freitag in Tokio nach 2:18,95 Minuten an und verbesserte die alte Bestmarke der Dänin Rikke Møller Pedersen aus dem Jahr 2013 damit um 16 Hundertstelsekunden. Noch im Becken brach Schoenmaker völlig überwältigt in Tränen aus und wurde von einigen ihrer Konkurrentinnen umarmt. Silber ging an Lilly King aus den USA, Bronze holte deren Landsfrau Annie Lazor. Schoenmakers Bestmarke war der erste Einzel-Weltrekord bei diesen Olympischen Spielen im Schwimmen.

+++ Brasiliens Handball wahren ihre Chancen +++

Brasilien hat das Außenseiter-Duell gegen Argentinien mit 25:23 (14:7) gewonnen und wahrte damit seine Chancen aufs Viertelfinale. Die Seleçao trifft am Sonntag (12.30 Uhr MESZ) auf Deutschland, Argentinien ist durch die vierte Turnier-Niederlage dagegen vorzeitig ausgeschieden.

+++ Deutschland-Achter verpasst Gold +++

Der Deutschland-Achter hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen, sein großes Ziel aber verpasst.

+++ Hochsprung-Europameister Przybylko enttäuscht +++

Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko ist sang- und klanglos in der Qualifikation ausgeschieden. Der 29-Jährige kam am Freitagmorgen nicht über 2,21 m hinaus und blieb deutlich unter den für das Finale am Sonntag geforderten 2,30 m. Auch zu den zwölf Besten, die unabhängig von der Höhe die Entscheidung erreichen, gehörte er nicht.



+++ Sprinterinnen läuten Leichtathletik-Wettbewerbe ein +++

Mit der Vorqualifikation über 100 m der Frauen haben am achten Tag der Sommerspiele von Tokio am Freitagmorgen im Olympiastadion die Leichtathletik-Wettbewerbe begonnen. Zehn Plätze in den Vorläufen waren dabei unter den "kleinen" Nationen zu vergeben. Schnellste war dabei Natacha Ngoye Akamabi aus der Republik Kongo in sehr achtbaren 11,47 Sekunden.

+++ Bebendorf scheidet im Vorlauf aus +++

Für den ersten deutschen Starter waren die Spiele ebenfalls schnell beendet. Der deutsche Serienmeister Karl Bebendorf (Dresden) schied über 3000 m Hindernis als Elfter seines Vorlaufs in 8:33,27 Minuten aus.

+++ Zeidler gewinnt B-Finale +++

Tröstete sich mit dem Sieg im B-Finale: Oliver Zeidler. Getty Images

Einen Tag nach seinem überraschenden Aus im Halbfinale hat Einer-Ruderer Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio das B-Finale gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Freitag souverän vor dem Italiener Gennaro di Mauro und dem Kanadier Trevor Jones durch. Damit beendete der als Gold-Kandidat in den Wettbewerb gegangene Ingolstädter die Sommerspiele auf Platz sieben.

+++ Vor Bronze-Match: Ovtcharov darf nicht in Olympia-Halle +++

Keine optimale Vorbereitung auf das Match um Bronze: Der deutsche Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov kann vor seinem Spiel gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan am Freitag (13.00 Uhr/MESZ) nicht in der Olympia-Halle trainieren. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund mitteilte, habe das Organisationskomitee für den Zeitraum vor den für den Abend (Ortszeit) angesetzten Partien "weder Sicherheitspersonal noch Volunteers eingeplant" und könne "dies kurzfristig auch nicht einrichten". Daher sei ein Training für die drei Nationen, die am Spiel um Platz drei und am Finale beteiligt sind, nur im eine Autostunde entfernten Nakano City General Gymnasium möglich.