"Schöner Stress" beim Sport-Club: Eis ist gefragt

Am Ende seiner ersten englischen Woche dieser Saison empfängt der SC Freiburg mit Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr) einen seiner Lieblingsgegner - und das als Tabellenführer.

"Gut schlafen, gut essen, in die Eistonne reinhauen", so lautete das Programm, das Maximilian Eggestein am späten Donnerstagabend nach dem Sieg gegen Qarabag Agdam für die Tage bis zum nächsten Heimspiel ankündigte. "Dann werden wir Sonntag auch wieder die Kräfte haben", war sich der Mittelfeldspieler sicher. Sein Mannschaftskollege Matthias Ginter benötigte Eis hingegen in kleiner portionierter Form an seiner Schläfe, um das Veilchen zu kühlen, das er gleich in den Anfangsminuten durch den Ellenbogen seines Gegenspielers verpasst bekam.

Ich bin sehr froh, dass wir aktuell die knappen Spiele gewinnen, das hilft uns. Matthias Ginter

Es dürfte ihn nicht daran hindern, am Sonntag gegen seinen Ex-Klub aufzulaufen, von dem er im Sommer zurück zu seinem Ausbildungsverein wechselte. "Alle drei, vier Tage zu spielen, ist besser als trainieren, und dann noch zwei Heimspiele hintereinander - das ist richtig gut", freute sich Ginter schon auf die nächste Aufgabe. "Ich bin sehr froh, dass wir aktuell die knappen Spiele gewinnen, das hilft uns", erklärte der 28-Jährige, "mit Erfolgserlebnissen kann man gut weiter an unserem Spiel arbeiten." Nicht nur zum Auftakt der Europa League, auch in der Bundesliga hat der Sport-Club die letzten drei Spiele jeweils mit einem Tor Unterschied gewonnen.

Lieblingsgegner Gladbach

Und jetzt kommt ein Gegner ins Europa-Park Stadion, der sich in Freiburg traditionell schwer tut. In den vergangenen beiden Saisons endete das Duell zwar jeweils unentschieden, gewonnen hat die Borussia in Freiburg aber erst einmal. Das ist bereits mehr als 20 Jahre her, im März 2002 mit 1:0, durch ein Tor von Arie van Lent. Doch das aktuelle Borussia-Team habe schon mit dem der Vorsaison nicht mehr viel gemeinsam, warnte SC-Trainer Christian Streich: "Gladbach ist sehr variabel, sehr offensiv, ein Gegner, der vieles fußballerisch lösen will. Die haben Bock, und sind gut reingekommen." Sie würden es mit dem neuen Coach Daniel Farke "taktisch richtig gut" machen. "Aber wir haben Selbstvertrauen", gab sich Streich zuversichtlich, "müssen aber schauen, dass wir die Power auf den Platz bringen, sonst schaffst du es nicht".

Drei Spiele in einer Woche? "Ein schöner Stress"

Im Vergleich zum Qarabag-Spiel könnte es deshalb Wechsel geben. Verteidiger Manuel Gulde steht nach einer Kapselverletzung im Sprunggelenk vor der Rückkehr in den Kader. Gleiches gilt nach monatelanger Pause für Stürmer Kevin Schade, der allerdings zunächst in der zweiten Mannschaft erste Minuten sammeln soll, im Drittliga-Spiel bei Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr LIVE! bei kicker). Vergangenes Wochenende waren unter anderem Daniel-Kofi Kyereh und Lukas Kübler in der U23 im Einsatz, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Beide kehrten danach in der Europa League in den Kader der ersten Mannschaft zurück, und Kyereh wurde gegen Qarabag auch eingewechselt. "Wir haben einen guten breiten Kader, und sind gut vorbereitet", gab sich Eggestein optimistisch für die kommenden englischen Wochen. "Drei Spiele in einer Woche sind schon Stress, aber das ist ein schöner Stress, und den haben wir uns letzte Saison erarbeitet."