"Schön, wieder nach Hause zu kommen": Lorenz kehrt nach Münster zurück

Nach dem Abschied vom Karlsruher SC steht nun der neue Verein von Marc Lorenz fest: Der Mittelfeldspieler wird wieder für seinen Jugendverein Preußen Münster auflaufen.

Nach über elf Jahren wird Lorenz sich wieder das schwarz-weiß-grüne Trikot des SCP überstreifen. Der gebürtige Münsteraner spielte in der Preußen-Jugend und in der Schalker Knappenschmiede, eher er seine ersten Schritte im Herrenbereich wieder für seinen Heimatverein absolvierte. 2011 stieg Lorenz mit mit dem SCP in die 3. Liga auf, verließ den Verein dann aber in Richtung Sportfreunde Lotte. Von da aus führte sein Weg über Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden zum Karlsruher SC. Insgesamt spielte Lorenz 102-mal in der 2. Bundesliga und 160-mal in der 3. Liga.

"Außergewöhnliche Qualität"

"Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, Marc Lorenz vom Preußen-Weg zu überzeugen und nun einen Spieler mit so großem Erfahrungsschatz in unseren Reihen zu haben", erklärt Sportdirektor Peter Niemeyer in der Pressemitteilung. Niemeyer spricht begeistert von Lorenz' "außergewöhnlicher Qualität als Fußballer und als Typ", von der die gesamte Mannschaft und "vor allem die jungen Spieler" profitieren würden.

Lorenz kann den Saisonstart kaum erwarten: "Es ist immer schön, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren. Ich verspüre heute die gleiche Vorfreude wie vor mehr als 10 Jahren und habe richtig Bock, wieder loszulegen."