Schön spielen reicht nicht: Bayern Amateure müssen mit Eichstätt die Punkte teilen

Rückrundenauftakt in der Regionalliga Bayern: Die U 23 des FC Bayern München demonstrierte am Freitag gegen den formstarken VfB Eichstätt zwar ihre hochwertige Spielanlage, ging dennoch nur mit einer Punkteteilung vom Feld.

Vier Spiele, vier Siege - so lautete die jüngste Bilanz des VfB Eichstätt, bevor er am Freitagabend beim FC Bayern München II die Rückrunde eröffnete. Dass die Münchner aber ein harter Prüfstein werden würden, das zeigte sich in der 11. Minute erstmals: Lee zog aus der Distanz ab und feuerte einen platzierten Flachschuss ab, gegen den Torwart Junghan nicht den Hauch einer Chance hatte. Dieser Treffer war Wasser auf die Mühlen der FCB-Talente, die danach auf das 2:0 drängten. Junghan konnte jedoch die Fernschüsse von Kern und Aydin parieren. Vielleicht waren die Münchner etwas zu verspielt, sie verpassten es zumindest, aus ihrer Dominanz heraus das zweite Tor nachzulegen. Und so kam Eichstätt kurz vor der Pause etwas überraschend, aber gleichzeitig brutal effizient zum Ausgleich. Golla staubte nach einer missglückten Abwehraktion aus kurzer Distanz ab (44.).

Nach Wiederbeginn blieben die kleinen Bayern zwar überlegen, hatten aber Glück, dass Mayer nach einer Stunde einen Schuss an die Latte lenken konnte, auch beim Nachschuss von Graßl war der FCB-Schlussmann hellwach. In der 70. Minute hatte auf der Gegenseite Segbe Azankpo schon Junghan umkurvt, brachte aus spitzem Winkel die Kugel aber nicht mehr aufs Tor. Bei einem anschließenden Kopfball von Segbe Azankpo aus der Nahdistanz brachte Junghan seine Fingerspitzen noch entscheidend an den Ball. Auch Eichstätt wollte es gegen Ende wissen, tauchte auch gefährlich vor dem FCB-Kasten auf, doch es blieb beim 1:1.

Herbstmeister Haching gegen Buchbach

Die weiteren Partien steigen am Samstag jeweils ab 14 Uhr. Auch Herbstmeister SpVgg Unterhaching ist dabei im Einsatz: "Ich freue mich über die Momentaufnahme. Aber ich weiß, dass es nicht mehr ist", sagt Unterhachings Trainer Sandro Wagner über Rang eins nach der Hinrunde. Dass die Hachinger zurück in Liga drei wollen, ist kein Geheimnis, sollten sie den Platz an der Sonne auch am letzten Spieltag der Saison halten, ginge es bekanntlich noch in das Aufstiegsduell gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Es ist also noch ein langer Weg, für den im Heimspiel gegen den TSV Buchbach der nächste Schritt getätigt werden soll - eine Pflichtaufgabe. Mit einer Wiederholung des Hinspielresultats (3:1 für Haching) wäre Wagner sicherlich einverstanden.

Die Würzburger Kickers treten zeitgleich bei der SpVgg Hankofen-Hailing an und wollen natürlich keine Federn lassen im Titelfernkampf. Das Hinspielresultat weckt Erinnerungen an die schwierige Startphase der Kickers, 1:1 hieß es am 1. Spieltag im Heimspiel.

Mit stolzen neun Zählern Rückstand steht der 1. FC Nürnberg II auf Rang drei, bekommt es zuhause mit dem TSV Aubstadt zu tun, den man im Hinspiel mit 3:1 bezwingen konnte. Man könnte die Ansetzung Dritter gegen Fünfter als Verfolgerduell betiteln, für Aubstadt freilich geht der Blick weiter nur nach hinten. "Der Vorsprung zu den Relegationsplätzen beträgt gerade einmal sechs Punkte. Wir lassen uns davon nicht blenden", so Trainer Victor Kleinhenz.

Schweinfurt "fehlt die Konstanz"

Offener als der Titelkampf ist der Abstiegskampf - so richtig sicher fühlen kann sich, abgesehen vom Spitzenduo, noch keines der Liga-Teams. Vier Zähler auf Rang 16 sind es momentan für den TSV Rain/Lech, der gegen den 1. FC Schweinfurt um drei Zähler spielt (Hinspiel 3:0 für die "Schnüdel"). Bei den Schweinfurtern, vor der Saison ebenfalls hochgehandelt, fällt die Hinrundenbilanz durchwachsen aus: "Unter dem Strich fehlte uns die Konstanz, um mehr als die 26 Punkte zu holen", so Sportdirektor Robert Hettich. "Unterhaching und Würzburg werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Dahinter ist die Liga unheimlich ausgeglichen, wie die Ergebnisse Spieltag für Spieltag zeigen. Jeder Punkt muss hart erarbeitet werden."

Im direkten Duell treffen die Tabellennachbarn FC Pipinsried und SpVgg Greuther Fürth II aufeinander, abzuwarten ist, welches Gesicht der FCP im ersten Spiel unter Coach Frank Peuker zeigt. Der FV Illertissen muss hingegen bei Viktoria Aschaffenburg ran, der mit einem Sieg ordentlich klettern könnte im engen Tabellenfeld. Bei der Viktoria gilt es eine schlechte Nachricht zu verkraften: Stürmer Elias Niesigk muss sich wegen eines Knorpelschadens einer Operation unterziehen und fällt voraussichtlich bis zum Ende der Saison aus.

Knapp über dem Strich steht die SpVgg Ansbach, die gegen Wacker Burghausen eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust hat (Hinspiel 2:2). Punktgleich stehen zudem die DJK Vilzing und der FC Augsburg II in der Tabelle, die im direkten Duell weitere Zähler gegen den Kellersog sammeln wollen. Das Hinspiel endete mit einem knappen 3:2-Erfolg für Vilzing.

Das Duell zwischen Türkgücü München und dem SV Heimstetten wurde derweil auf den 29. November verlegt. Der Grund: Das Grünwalder Stadion ist für Türkgücü am Wochenende gesperrt, einen Heimrechttausch verhinderte der BFV.