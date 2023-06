"Schön, dass er die jetzt gemacht hat": Hoeneß freut sich über Vagnomans Entwicklung

Stuttgart hat das Relegationshinspiel gegen den HSV klar gewonnen - und nun gute Aussichten auf den Ligaverbleib. Trainer Sebastian Hoeneß sprach nach Abpfiff über die Erfolgsfaktoren.

Dem VfB Stuttgart winkt nach dem 3:0 gegen den HSV mindestens ein weiteres Jahr Bundesliga. "Enorm wichtig" sei der Sieg gewesen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach Abpfiff bei "Sat1" und lobte dabei "die Art und Weise", wie seine Mannschaft gespielt habe.

Hoeneß erklärte auch, warum er Enzo Millot den Vorzug vor Silas gegeben hatte. "Wir wollten einen spielerischen Ansatz wählen. Enzo ist enorm ballsicher und zwischen den Linien schwer zu greifen", nannte der Trainer die Vorzüge des Franzosen - und die Idee ging auf, Millot spielte auffällig und glänzte sogar als Vorbereiter des 2:0 von Josha Vagnoman.

Vagnoman hielt sich mit seinem Jubel dezent zurück, aus "Respekt" vor seinem ehemaligen Klub, bei dem er ja einst zum Profi reifte. Beim VfB schaffte er es dann sogar zum Nationalspieler, obwohl er zum Zeitpunkt seiner erstmaligen Berufung in den DFB-Kader noch nicht einmal Stammspieler war.

Er ist ein absoluter Vollprofi, der alles tut, um zu performen. Sebastian Hoeneß über Josha Vagnoman

Das hat sich in der Rückrunde geändert - und nicht ohne Grund. "Er ist ein absoluter Vollprofi, der alles tut, um zu performen. Er ist aber auch ein junger Bursche - und irgendwann gibt es die Entwicklungssprünge. Schön, dass er die jetzt gemacht hat", sagte Hoeneß über den 22-Jährigen und ergänzte: "Er hat sich von Tag eins richtig gut präsentiert und jetzt war er ein wichtiger Faktor."

Vagnoman war aber nicht der einzige wichtige Faktor gegen die Nordlichter. Da wäre zum Beispiel Konstantinos Mavropanos, der die Schwaben schon nach wenigen Sekunden per Kopf auf die Siegerstraße brachte. "Wenn man jemanden so enorm Kopfballstarken wie Marvropanos hat, dann ist das die halbe Miete", lobte Hoeneß den Griechen und betonte, dass es beim VfB "noch zwei, drei andere" Spiele gebe, die wissen, wie man einen Kopfball macht.

Hoeneß zollt Guirassy großen Respekt

Gelobt wurde auch Serhou Guirassy, der vor allem in der ersten Hälfte unter seinen Verhältnissen performte. Negativer Höhepunkt: sein verschossener Elfmeter (Reis an Millot) in der 27. Minute. Hoeneß gab zu, dass er nicht sauer ob der schwachen Leistung seines Stürmers war, vielmehr fand er "es umso erstaunlicher, dass er danach noch ein Tor macht".

Mit Blick auf Guirassys unglückliche Performance stellte Hoeneß fest, dass es auch Spieler gebe, die man in einem Spiel nach so einem Auftritt nicht mehr sehe, "die fragen vielleicht sogar nach einer Auswechslung in der Halbzeitpause." Nicht aber der Franco-Guineer, der sich nach dem Seitenwechsel schließlich mit dem 3:0 belohnte. "So gesehen, zollt mir das höchsten Respekt", sagte Hoeneß dazu: "Das habe ich ihm auch gesagt."