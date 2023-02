"Schockierende Szenen": Münsteraner Anhänger überfallen Aachen-Fans

Nach dem Regionalliga-Spitzenspiel zwischen Preußen Münster und Alemannia Aachen am Sonntag kam es am Bahnhof in Münster zu hässlichen Szenen. Zurück blieben drei teils schwer verletzte Gästefans.

Anhänger des SC Preußen Münster (Archiv) begingen am Sonntag in Anschluss an die Partie gegen Aachen Körperverletzungen. IMAGO/Michael Ketzer