Schockdiagnose: Zimmermann fällt mit Kreuzbandriss aus

Wie der Wolfsberger AC am Donnerstag bekanntgibt, zog sich Bernhard Zimmermann im Spiel gegen Austria Lustenau einen Kreuzbandriss zu.

Bittere Diagnose für Bernhard Zimmermann: Die Rapid-Leihgabe zog sich im Spiel gegen Austria Lustenau einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das gab der Wolfsberger AC am Donnerstag bekannt. Der 22-Jährige Korneuburger wurde am Dienstag in der 64. Minute eingewechselt, musste aber 28 Minuten später schon wieder verletzt vom Feld.

Der Stürmer war vergangenen Sommer leihweise für ein Jahr zu den Wolfsbergern gekommen und absolvierte bisher 30 Pflichtspiele für die Kärntner, in denen er vier Treffer und einen Assist verbuchte. Sein letztes Tor liegt allerdings schon einige Zeit zurück: Im Februar traf Zimmermann beim 4:1-Sieg gegen die WSG Tirol, seitdem bleib er neun Spiele ohne Treffer.

Die Zukunft des 22-Jährigen ist ungewiss. Der WAC besitzt eine Kaufoption für den 22-Jährigen, einen Stammplatz im Sturm konnte er sich im Laufe der Saison aber nicht erarbeiten. Mit Thierno Ballo und Augustine Boakye verfügen die Kärntner über zwei treffsichere Angreifer. Auch bei seinem Heimatverein Rapid könnte es für den österreichischen U-21-Stürmer schwer werden, sich in die Mannschaft zu spielen.