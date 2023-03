Schock in der Championship: Blackpool-Fan stirbt nach Auseinandersetzung

Hiobsbotschaft aus der englischen zweiten Liga: Nach der Partie zwischen Blackpool und Burnley ist ein Blackpool-Fan so schwer verletzt worden, dass er wenig später verstarb.

Außerhalb des Stadions "Bloomfield Road" in Blackpool ist es zu einem tödlichen Vorfall gekommen. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Wie die Polizei von Lancashire mitteilte, wurde der 55-jährige Blackpool-Fan am Samstagabend nach dem Abpfiff der Partie zwischen dem FC Blackpool und dem FC Burnley gegen 19 Uhr (Ortszeit) mit schweren Verletzungen vor einem Pub im Umfeld des Stadions "Bloomfield Road" gefunden. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus transportiert, wo er in der Nacht zum Montag seinen schweren Verletzungen erlag.

Blackpool teilte in einem ersten Klub-Statement mit, man sei "schockiert und traurig" über den Tod des 55-jährigen Mannes. Der Verein hat ein Kondolenzbuch ausgelegt, damit die Fans ihr Beileid ausdrücken können. Zudem wurde ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen eingerichtet. Auch der FC Burnley übermittelte seine Bestürzung über den Todesfall und seine Anteilnahme für die Familie.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht klar. Bisher steht lediglich fest, dass zwei rivalisierende Fangruppen vor dem Pub "The Manchester Bar" an der Promenade aneinandergeraten sein sollen. Wie es dann zu der letztendlich tödlichen Auseinandersetzung gekommen ist, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.