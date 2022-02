Schock für Steinbach: Bytyqi erleidet Kreuzbandriss

Der TSV Steinbach Haiger muss für Monate auf seinen Stürmer Enis Bytyqi verzichten - die Folge eines Stoßes in den Rücken im Trainingslager.

Der TSV bezeichnet die Diagnose bei Bytyqi als "großen Schock". Der 24-jährige Offensivmann der Hessen hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen, nachdem er im Testspiel gegen den Pelican FC im Trainingslager in Belek (Türkei) von seinem Gegenspieler im Luftkampf in den Rücken gestoßen worden war.

In der 30. Minute habe Bytyqi "an der Seitenlinie den Ball behauptet" und sei dann "von seinem Gegenspieler übermotiviert von hinten bedrängt" worden. In der Luft habe der TSV-Angreifer "einen Stoß in den Rücken" erhalten, der Oberkörper verdrehte sich und bei der Landung fehlte Bytyqi die nötige Stabilität. Die Folgen für ihn: sechs bis acht Monate Pause. In den kommenden Tagen werde sich entscheiden, wo Bytyqi operiert wird.

Auftakt gegen Pirmasens

Am Samstag startet der Südwest-Fünfte mit einem Heimspiel gegen Pirmasens in den Punktspielbetrieb - dann ohne den ehemaligen Würzburger und Bremer Bytyqi, der bis dato in 13 Liga-Einsätzen auf fünf Tore kommt.