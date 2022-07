Schock für Frankreich: Knieverletzung bei Stürmerin Katoto

Bittere Nachricht für die französische Frauen-Nationalmannschaft. Stürmerin Marie-Antoinette Katoto hat sich schwer am Knie verletzt.

Frankreich hat den Sieg über Belgien (2:1), der gleichzeitig das vorzeitige Erreichen des Viertelfinals bedeutete, teuer bezahlt. In Minute 13 ging Stürmerin Marie-Antoinette Katoto ohne Gegnereinwirkung zu Boden und fasste sich an das bereits getapete rechte Knie. Noch an der Seitenlinie wurde Katoto vom medizinischen Personal behandelt, direkt war aber klar, dass es für die Spielerin von Paris St. Germain nicht weiter gehen würde.

Mittlerweile soll die Diagnose bekannt sein. Wie die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, habe Katoto einen Bänderriss und eine Meniskusverletzung erlitten. Die EM ist für die 23-Jährige, die beim Auftaktsieg über Italien (5:1) einen Treffer erzielte, somit vorzeitig beendet.

Sarr steht bereit

Diesen Ausfall muss die französische Nationalmannschaft nun erst einmal kompensieren, den frei gewordenen Platz wird wohl Ouleymata Sarr (FC Paris) übernehmen. Die 26-Jährige wurde für Katoto eingewechselt.

Gruppe D wird Frankreich nach zwei Siegen auf Platz 1 beenden, das letzte Spiel vor der K.o.-Phase steigt am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Island. Sollte Frankreich das Viertelfinale überstehen, könnte es im Halbfinale auf Deutschland treffen, sofern auch das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg die Runde der letzten Vier erreicht.