Schock für die Pittsburgh Steelers: Haskins bei Autounfall tödlich verunglückt

Dwayne Haskins, Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist am Samstagmorgen (Ortszeit) an den Folgen eines Autounfalls verstorben. Haskins wurde nur 24 Jahre alt.

Die Steelers bestätigten über ihre sozialen Kanäle den Tod des Quarterbacks. "Ich bin am Boden zerstört und sprachlos", sagte Steelers-Trainer Mike Tomlin. "Dwayne war ein großartiger Teamkollege, aber noch mehr war er ein wunderbarer Freund. Es bricht mir das Herz. Unsere Gebete und Gedanken gelten seiner Ehefrau Kalabrya und der gesamten Familie."

Nach Medienberichten war Haskins im Süden Floridas von einem Auto angefahren worden und am Samstagmorgen (Ortszeit) seinen schweren Verletzungen erlegen. Haskins befand sich wie andere Steelers-Teammitglieder zu Vorbereitungszwecken auf die Off-Season in Florida.

Haskins wurde im Jahr 2019 an 15. Stelle von den heutigen Washington Commanders gewählt. In zwei turbulenten Jahren kam er zwar auch insgesamt 16 Einsätze in der NFL, als Starter konnte er sich aber nicht durchsetzen und wechselte anschließend zu den Pittsburgh Steelers, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb. Zu einem Einsatz reichte es für ihn in der vergangenen Saison für die Steelers aber nicht.