Schock für die Löwen: Gensheimer fällt monatelang aus

Uwe Gensheimer wird den Rhein-Neckar Löwen länger als erwartet fehlen. Bei einer Knie-OP wurde eine schwerere Verletzung festgestellt.

Die Rhein-Neckar Löwen stehen "unter Schock", so jedenfalls schreiben sie es am Donnerstag auf ihrer Website. Der Grund: Uwe Gensheimer wird mehrere Monate ausfallen und dem Pokalsieger auf längere Sicht fehlen. Sicher sei, dass der gebürtige Mannheimer neben der Vorbereitung auf die kommende Saison zumindest weite Teile der Hinrunde verpassen wird. "Es ist die denkbar bitterste Nachricht zum Start der Sommerpause", erklärten die Löwen.

Gensheimer hatte sich in Straubing am Mittwoch wegen anhaltender Schmerzen einer Knie-OP unterziehen müssen. Dabei stellten die Ärzte eine Kreuzband-Meniskus-Verletzung fest. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, so dass sich der langjährige Nationalmannschaftskapitän ab sofort auf Reha-Maßnahmen konzentrieren könne.

Der 36-jährige Linksaußen wurde mit den Löwen in der abgelaufenen Saison Pokalsieger und beendete die Liga auf Rang fünf. Abgesehen von einem dreijährigen Engagement bei Paris St. Germain (2016 bis 2019) spielt Gensheimer seit 2003 bei den Löwen.

Löwen planen mit Youngster-Duo

Auf der Linksaußenposition liegt die Verantwortung vorerst auf den beiden Nachwuchstalenten Lion Zacharias und David Móré. Zacharias wird am Dienstag nächster Woche 20 Jahre alt. Móré wurde vor zwei Tagen 19.