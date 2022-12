Schock für die 49ers: Für Garoppolo ist die Saison beendet

Der eindrucksvolle 33:17-Erfolg gegen die Miami Dolphins kam für die San Francisco 49ers mit einem dicken Wermutstropfen daher: Für Quarterback Jimmy Garoppolo ist die Saison wegen eines gebrochenen Fußes beendet. Jetzt wird "Mr. Irrelevant" wichtig.

Das Topspiel gegen die Dolphins hatte für die 49ers denkbar schlecht begonnen, als Miamis Quarterback Tua Tagovailoa mit dem ersten Pass der Partie Trent Sherfield fand, der auf dem weiten Weg Richtung Endzone zum 75-Yard-Touchdown nicht mehr einzufangen war. Am Ende des darauffolgenden ersten Drives der Hausherren verletzte sich Garoppolo bei einem Sack unter dem Gewicht von Miamis Jaelan Phililips. Der Quarterback der 49ers wurde auf dem Cart in die Kabine gefahren und kehrte nicht zurück.

Der unerfahrene Rookie Brock Purdy, als 262. und letzter Pick des 2022er-Drafts als "Mr. Irrelevant" tituliert, musste ins kalte NFL-Wasser springen und führte die 49ers , in den kicker-Power-Rankings der NFL unlängst auf Platz 2 gelistet, dank einer erneut überragenden Defense zum 33:17-Erfolg im Duell mit den Dolphins.

Shanahan: "Das ist ziemlich niederschmetternd"

Nach der Partie bestätigte Head Coach Kyle Shanahan, was seine Spieler schon zur Pause erfahren hatten: Für Garoppolo ist die Saison zum dritten Mal seit 2018 vorzeitig beendet, sein linker Fuß ist gebrochen und muss operiert werden. "Das ist ziemlich niederschmetternd", sagte Shanahan, der in dieser Spielzeit bereits seinen zweiten Starting Quarterback wegen einer schweren Fußverletzung verliert.

In Woche 2 hatte sich Trey Lance den Knöchel gebrochen, der Garoppolo zur neuen Saison als Starter abgelöst hatte. "Jimmy G", der seinen Vertrag bei den 49ers zuvor etwas überraschend verlängert hatte, kam zu einem unverhofft schnellen Comeback und lieferte in den vergangenen Wochen konstant starke Leistungen ab. In elf Spielen verbuchte er diese Saison 2347 Yards für 16 Touchdowns bei vier Interceptions und brachte 67,2 Prozent seiner Wurfversuche an den Mann. Am Sonntag waren bereits erste Meldungen aufgekommen, Garoppolo könnte über die Saison hinaus bei den 49ers bleiben. Das steht nun allerdings in den Sternen.

Auf Purdy wartet nun das Duell mit Brady

Purdy lieferte bei seinem ersten längeren NFL-Einsatz eine ordentliche Vorstellung ab. Er beendete das Spiel mit 25 von 37 Pässen für 210 Yards, zwei Touchdowns und einer Interception. Mit dem 22-Jährigen als Starter dürfte es für die 49ers allerdings schwer werden, die nach starken Wochen aufkommenden Träume vom Super Bowl wahr werden zu lassen. Kommende Woche wartet auf Purdy und die 49ers, die nach fünf Siegen in Folge mit einer Bilanz von 8:4 die NFC West anführen, das Duell mit Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers.

Dass Lance in dieser Saison noch einmal zurückkehren könnte, hatten die 49ers bislang kategorisch ausgeschlossen. In einer ersten Reaktion sicherte sich San Francisco laut ESPN die Dienste von Josh Johnson vom Practice Squad der Denver Broncos.

Seit Shanahan 2017 als Head Coach in der Bay Area übernahm, lautet die Bilanz in Spielen mit Garoppolo 42:19 - ohne ihn 9:29.