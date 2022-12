Schock für Brentford: Toney droht lange auszufallen

Den Sieg gegen West Ham United könnte der FC Brentford teuer bezahlen: Star-Stürmer Ivan Toney verletzte sich gegen die Hammers am Knie und droht lange auszufallen.

Eigentlich schien beim Jahresabschluss der Bees gegen West Ham United (2:0) alles für den FC Brentford zu laufen: Mit 2:0 lag man durch die Tore von Ivan Toney und Josh Dasilva bereits in der Nachspielzeit vorne, vom Gegner kam nichts mehr. Bei einer Ecke der Hammers folgte dann der Schock für die Londoner: Im Kopfballduell mit Gegenspieler Craig Dawson kam Toney unglücklich auf dem Rasen auf und fasste sich sofort ans Knie. Wenig später musste der 26-Jährige, der bislang einmal in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen wurde, mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Nun droht also ein längerer Ausfall für Brentfords Torgaranten, der so unglaublich wichtig für den aktuellen Tabellenneunten ist. Zwölf Tore in 16 Spielen stehen für Toney in dieser Saison zu Buche, kein anderer Akteur der Bees erzielte mehr als drei Treffer. Damit ist der 26-Jährige für über 40 Prozent aller Treffer des Teams von Thomas Frank verantwortlich.

Toney droht eine monatelange Sperre

Eine längere Pause drohte Toney allerdings auch vor seiner Verletzung schon. Der englische Fußballverband warf Toney kurz vor der WM-Pause vor, von 2017 bis 2021 in 232 Fällen gegen die Wettregeln für Fußball-Profis verstoßen zu haben. Vor wenigen Wochen kamen dann noch einmal 30 weitere Fälle hinzu. Strafen für Kieran Trippier oder Daniel Sturridge hatten eine lange Sperre vermuten lassen, ein Urteil hatte die FA aber noch nicht ausgesprochen. Sollte Toney nun verletzungsbedingt länger ausfallen, wäre zumindest ein Teil der Sperre bereits abgesessen.